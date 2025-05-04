外傭涉挪用長期病患僱主公屋單位藏私煙　海關上水彩園邨拘2印傭

海關今（4日）在上水進行反私煙行動，揭發在上水彩園邨負責照顧長者及長期病患的外傭，涉嫌利用僱主的公屋作私煙倉庫，再販賣私煙圖利。海關人員拘捕2名分別40歲及48歲的印尼籍女子，行動中共檢出20萬枝私煙。



海關人員拘捕2名分別40歲及48歲的印尼藉女子，行動中共檢出20萬枝私煙。（蔡正邦攝）

海關人員拘捕2名分別40歲及48歲的印尼藉女子，行動中共檢出20萬枝私煙。（蔡正邦攝）

海關稅收罪案調查科稅收調查第二組調查主任麥頌賢講述案情，指香港海關今（4日）在上水進行反私煙行動，在上水彩園邨發現兩名女子搬運多個尼龍袋，形跡可疑，遂上前截查。海關人員在尼龍袋內發現約9萬支懷疑私煙，並跟隨女傭到僱主單位調查。

海關人員檢獲20萬支私煙，總共市值約90萬港元，應課稅值約66萬港元。（蔡正邦攝）

在調查間，海關人員在兩個大約300呎的公屋單位再檢獲多11萬支私煙，總共市值約90萬港元，應課稅值約66萬港元。經初步調查，其中一名被捕女傭40歲，負責照顧一名長者，受僱大約2年。而另一名被捕女傭48歲，負責照顧長期病患的僱主，受僱大約10年。

據了解，兩名僱主互不認識，兩名涉案人士則涉嫌利用僱主的公屋單位作私煙儲存倉庫，他們將單位用作收貨地址，以「螞蟻搬家」的形式收集私煙。

麥頌賢指兩人藉著與屋主缺乏自理能力，將私煙收藏在他們的個人物品當中，趁假日的清晨時分外出到新界區或九龍區分銷私煙。海關正繼續追查私煙來源和去向，不排除有更多人被捕。買賣私煙屬違法行為。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。