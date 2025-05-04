深水埗棄貓B｜七旬漢被捕　有人稱無力飼養棄貓　另3貓困籠缺水糧

深水埗一名71歲男子涉嫌殘酷對待動物被捕，被指本周六（3日）將一袋放有5隻幼貓及一對白襪的膠袋，打上死結放在埗醫局街天后廟前一個垃圾桶內。幸好途人聞聲報警救回5命，警員追查發現被捕人屋內有兩雄一雌貓，其中雌貓為初生貓的媽媽，所有成年貓被困於籠內及斷水斷糧。



據了解，有人自稱未有能力飼養，遂遺棄5隻初生的貓隻，亦承認3隻成年貓為其所擁有。愛護動物協會將成年貓送往治療。



警方在被捕男子其住所檢獲3隻本地成年貓，交由愛協照顧。（愛協提供）

警方在被捕男子其住所檢獲3隻本地成年貓，交由愛協照顧。（愛協提供）

本周六（3日）早上10時11分，警方接獲途人報案指，在深水埗醫局街天后廟前一個垃圾桶內發現有一個膠袋藏著多隻幼貓，懷疑遭人遺棄。警員接報到場，發現膠袋綁上死結，內有5隻幼貓及一對白襪，幸貓隻全部生還。

深水埗警區動物罪案警察專隊經進一步調查後，同日（3日）晚上約7時在深水埗區拘捕一名71歲本地男子，涉嫌「殘酷對待動物」，警員於其住所檢獲3隻本地成年貓，被捕人已獲准保釋候查，下月上旬向警方報到。至於相關幼貓經治療後，已交予相關機構人員進行進一步照顧。

愛協表示，同日傍晚時分，警方在早上案發位置附近的一個單位內拘捕懷疑涉案貓主，警員在單位內再檢取貓隻，交予愛協作詳細檢查及照顧。

膠袋綁上死結，內有5隻幼貓及一對白襪。（黃偉民攝）

案發當日早上發現的5隻幼貓事後全數送至愛協青衣中心進行檢查及治理，經初步觀察，5隻幼貓身體表面未發現有傷口。牠們均有反應，但較為虛弱。據了解，5貓B分別3隻雌性、兩隻雄性，均為本地貓種，僅初生1日。

至於在家中發現的3貓，據悉，1隻為雌性成年貓，大約4歲，為上述初生貓的媽媽；其餘2隻均為雄性，分別約1歲及5歲。

途人在深水埗天后廟前一個垃圾桶發現幼貓。（黃偉民攝）

途人在深水埗天后廟前一個垃圾桶發現幼貓。（黃偉民攝）