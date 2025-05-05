藍田站血案．有片｜青年狂鬧兩老　「和事老」遭叉頸咬眉成面血

港鐵藍田站上周四（5月1）勞動節，發生駭人襲擊案。一名身材高大肥胖的20歲青年，疑因身體碰撞問題，爆粗狂罵兩名長者及多名勸交途人。其中一名男街坊不值其所為，斥責青年「有爺生，無乸教」後，有人即動手叉頸、更張口狂咬對方眉心，男街坊當場血流披面，衣衫染血，場面恐怖。事後該名青年涉嫌「襲擊致造成身體傷害」被捕。



一名身材高大肥胖的青年，5月1日晚上在港鐵藍田站，疑因碰撞問題高聲喝罵一對長者和與兩人同行的女子。（受訪者提供影片截圖）

據傷者唐先生提供的影片可見，當時一名女子推着輪椅，陪同一男一女長者，在藍田站的扶手電梯前方，涉事青年高聲喝罵3人：「撞你？邊度有撞你呀？乜X嘢呀？」老婦表示「報警啦」，老翁則舉起拐杖與青年對罵。青年隨後轉而指罵與兩長者同行的女子，女子一度表示「係咪無撞到你吖？」

此時，有途人上前勸止青年：「喂細佬，算啦好唔好呀？」、「算啦人哋老人家！」青年只回應「算乜X嘢呀你收嗲先！」、「老人家又點呀？」，隨即繼續喝罵兩名長者和該名女子：「而家你撞我，我邊X度有撞到你呀？」

隨後唐先生與其他途人相繼上前，要求青年停止喝斥長者，當中有人表示已拍下事發情況，問青年「算唔算」。青年轉而高聲指罵該些途人，指「而家老人家阻X住個地球轉呀！X你老母收嗲啦」、「算乜X嘢呀！」涉事兩長者與同行女子在混亂間離開現場。

一名身材高大肥胖的青年，5月1日晚上在港鐵藍田站，疑因碰撞問題高聲喝罵一對長者和與兩人同行的女子。有途人勸阻青年不果，反被對方指罵。（受訪者提供影片截圖）

惟當時青年仍正激動喝罵途人，唐先生向青年說：「你都有老母㗎！」青年隨即更為激動，大叫「我老母死X咗喇！」，並以胸口撞向唐先生，着他「想死早響吖！」唐被步步進逼，退後至一條扶手電梯底部，遂叫青年「唔好X搞呀」。

隨後唐與青年稍為分開，有其他途人表示「周圍影X住㗎！」、「算啦！」青年繼續高聲呼叫，唐先生斥他「有爺生，無乸教」，青年隨即再走上前，先以右手用叉住唐先生頸部，再用左手將他拉近自己，隨即張口狂咬唐先生的眉心位置。有目擊者見狀高叫「打999！」

有份勸阻青年的事主唐先生（左）被青年出手叉頸。（受訪者提供影片截圖）

唐先生奮力掙扎下，終推開青年，惟已被他咬至滿臉鮮血。旁人不禁指青年「你X街喇呢次！」、「咬到人哋流晒血喇！」，又指已報警，着青年不要離開。青年再次走近唐先生施襲，唐則手腳並用阻止對方走近。其後唐先生走近牆邊，青年則在該處空間四處走動，又向唐高叫「實打到你X街！」

其後有途人提供紙巾予唐先生止血，畫面見到唐先生的血已由眉頭向下流至胸口，雙手被鮮血染紅，上衣亦沾有血跡。惟青年仍繼續恐嚇唐先生：「我要打死你條X街！」、「唔好走呀！」，又再次以身體撞開唐先生。隨後雙方繼續多次推撞，青年更曾經突然衝前拳打唐先生。拍攝者疑在混亂間未能控制鏡頭，畫面漆黑一片，但仍聽到有女聲尖叫「唔好再打喇！」，青年繼續高聲挑釁他人「落嚟啦X你老母！」，亦有其他人以粗口回罵。

唐先生被青年咬傷眉心，血流披面，鮮血染紅雙手，上衣亦沾有血跡。（受訪者提供影片截圖）

數分鐘後畫面恢復時，見到已有港鐵職員到場，其中一名男職員向已脫下上衣、只穿着一件黑色內衣和背着斜孭袋的唐先生了解情況，另一男職員則站在附近觀望，並着其他途人不要逗留。與此同時，青年則站在扶手電梯底部，與站在電梯上的拍攝者對罵。

青年（右）其後亦多次嘗試襲擊唐先生（左）。（受訪者提供影片截圖）

其後另一段片段顯示，數名軍裝與便衣警員接報到達現場，其中一名警員手持盾牌。警員走上扶手電梯，要求青年「落返去先」，青年激動大叫「唔落呀！唔好掂我！放手！放手！」其中兩名警員繼續處理青年，一名警長則走上扶手電梯較高位置，問拍攝者「你有無打交嘅？」拍攝者回應指沒有，並表示有影片拍下事件經過，警長拍攝者向他了解情況，並向拍攝者表示他是證人，要求他暫時不要離開。

警長之後再走向青年，與其他警員勸他離開扶手電梯，稱該處「危險」，「你（青年）無著鞋，而家嗰度（梯級）尖嘅，你小心啲」。青年則堅持留在原處「等救護車嚟」。雙方再對話數分鐘後，青年終離開扶手電梯。片段至此結束。

青年（左）其後亦多次嘗試襲擊唐先生（右）。（受訪者提供影片截圖）

警方表示，於5月1日晚上約9時05分接獲多個報案，指港鐵藍田站有人打架。人員到場了解，有報案人及目擊者表示，見到涉案青年指罵一男一女長者，現場一名男子想阻止青年，但青年叉頸及口咬襲擊對方。

警員經初步調查後，以涉嫌「襲擊致造成身體傷害」，拘捕涉案20歲姓張（音譯）青年。56歲姓唐男事主眼部受傷，被送到聯合醫院治理。案件交由觀塘警區刑事調查隊第五隊跟進。