好人好事．有片｜兩長者撐拐杖亂過窩打老道　兩男護送折返行人路

兩名長者撐着拐杖在培正中學對開的窩打老道亂過馬路，險象環生，幸得兩名熱心男出手相助，護送折返行人路。社交平台流傳一段2分鐘的車Cam片段，拍攝到今日（6日）上午10時許，兩名男子協助該兩名長者過馬路的情況，帖文獲逾百網民點讚，同時網民亦提醒長者切勿胡亂過馬路。



現場是窩打老道近梭椏道、沙田方向的行車線。一般而言，途人要橫過窩打老道往培正中學的方向，要先在梭椏道過馬路，再過窩打老道南北行線，兩處均有紅綠燈。

片段甫開始，片主駕駛之的士因應紅燈停在窩打老道與梭椏道交界的燈位前，當時有一對柱著枴杖、腳步蹣跚的年邁長者由左至右橫過窩打老道，走得極為緩慢。未幾交通燈由紅燈轉成綠燈，但二人仍停留在馬路上的黃格仔中，未能及時走到對面的行人路。

正當車輛紛紛起步之際，一名穿藍色衫的男子在馬路中一邊奔跑，一邊舉手示意附近的車輛慢駛，並扶著兩名長者重返安全位置，另一名穿白衫的男途人見狀亦上前協助，然後一人扶著一名長者返回行人路。其後藍衫男揚手，疑示意駕駛的士的片主接載兩名長者前往目的地，影片就此結束。片主發文時更指：「好人好事值得獎勵免費送兩個老人家返何文田廣場。」

當時有一對柱著枴杖、腳步蹣跚的年邁長者由左至右橫過窩打老道，走得極為緩慢。

未幾交通燈由紅燈轉成綠燈，但二人仍停留在馬路上的黃格仔中，未能及時走到對面的行人路。名穿藍色衫的男子在馬路中一邊奔跑，一邊舉手示意附近的車輛慢駛。