海關搗元朗大棠私煙倉檢$1600萬貨　車房工人及退休婦涉案被捕

香港海關早前在葵涌偵破兩宗出口走私香煙案件，並根據跟進調查於昨晚（5月6日）在元朗搗破一個私煙包裝及儲存中心，共檢獲約360萬支懷疑私煙，估計市值約1600萬元，應課稅值約1200萬元，並拘捕兩名涉案人士。



香港海關早前在葵涌偵破兩宗出口走私香煙案件，並根據跟進調查於昨晚（5月6日）在元朗搗破一個私煙包裝及儲存中心，共檢獲約360萬支懷疑私煙，估計市值約1600萬元，應課稅值約1200萬元，並拘捕兩名涉案人士。 （海關提供）

海關人員早前於葵涌一個物流中心破獲兩宗出口走私香煙案件，在兩批寄往澳洲的貨物中，檢獲共約190萬支懷疑私煙。

經調查後，海關昨晚採取行動，突擊搜查一個位於元朗大棠的鐵皮倉庫，於場內檢獲約170萬支懷疑私煙及一批包裝工具，並拘捕一名46歲男子和一名75歲女子，分別報稱為車房工人及退休人士。案件仍在調查中，兩名被捕人士現正保釋候查。

初步調查發現，私煙集團利用偏僻的鐵皮倉庫收集及存放私煙，經重新包裝後再運送到上述位於葵涌的物流中心，假扮正當貨物寄往澳洲圖利。

海關會繼續根據風險評估和情報分析，加強打擊跨境的私煙活動。走私屬嚴重罪行。根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑私煙活動。