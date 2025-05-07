中環雙屍案｜七旬夫婦房內燒炭　女死者行動不便　需丈夫長期照顧

中環發生年長夫婦燒炭雙亡悲劇。今日（5月7日）晚上8時許，警方接獲男子報案，指其七旬父母在伊利近街52號一大廈單位，懷疑雙雙燒炭尋死。救援人員到場，證實兩人倒卧睡房內，當場證實死亡，床邊有一盤燒過的炭。



據悉兩名死者均78歲，姓梁男死者已退休，姓袁女死者則為家庭主婦，二人同住於案發單位。女死者患有高血壓等長期病患約20年，亦行動不便，需靠拐杖出入，平日長期要由男死者即其丈夫照顧。夫婦的兩名兒子早已遷出，上周二（4月29日）與父母最後一次通電話，當時並無異樣。至今日兒子一直聯絡父母不果，登門探訪終揭發悲劇。



有警員登上事發單位調查。（梁偉權攝）

據了解，死者的兩名兒子約一星期會探望父母一次，今日發現父母失聯後，晚上登門用鎖匙進入單位，其後發現父母睡房反鎖，再用鎖匙開門後，發現兩人昏迷在床上，而地下有一盤燒過的炭，於是報警。其後，警方及救援人員到達現場時，證實兩人當場死亡。 據知兩名死者的遺體已有屍蟲，相信已離世一段時間，單位亦傳出陣陣腐爛味道。

中環伊利近街52號一大廈單位，兩男女雙雙燒炭尋死。（梁偉權攝）

案發在伊利近街52號一唐樓大廈，警方於現場沒有檢獲遺書，暫將案件列作「企圖自殺」，將安排為死者驗屍確定死因。中區警區刑事調查隊到場調查。

中區警區刑事隊到場調查。（梁偉權攝）

警方到場調查案件。（梁偉權攝）

警員封鎖現場調查。（梁偉權攝）

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