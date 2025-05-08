東涌毆鬥掟汽油彈｜新義安陀地追同門數爆廝殺　警拘14人最細17歲

東涌道下嶺皮周一（5日）爆毆鬥案，更有人疑掟燃油彈，嚴重破壞社會安寧，警方對案件高度重視，旋即展開調查，連日來拘捕14人。警方表示，事件起因為兩班活躍於東涌一帶的黑社會團夥，因金錢糾紛而產生爭執，眾人爭執動武，繼而發生血案。據了解，兩批人均來自同一黑社會社團「新義安」，同是東涌陀地，但分別是尖沙咀「家樂」及觀塘「秀朱」派系的人馬，事件疑尖沙咀新義安的人向觀塘人馬「追數」引起，警方相信金錢糾紛是涉及非法勾當，但詳細仍在調查中。



另外，警方在區內展開「黎庭掃穴」反黑行動以挫黑幫氣焰，拘捕8人，涉嫌「藏有攻擊性武器」及「藏有第一類毒藥」。



警方就東涌毆鬥案拘捕14人，另在區內反黑拘8人。（警方圖片）

金錢糾紛「開片」 現場遺玻璃碎疑掟汽油彈

本周一（5日）晚上大約10時半左右，警方接獲在東涌道下嶺皮附近有十數人聚集，他們手持武器，期間亦有發生爭執和毆鬥，警方接報後迅速趕往現場，惟以上涉案人士已逃離現場，而現場留有曾經打鬥過的痕跡。另外，當晚有市民報案，毆鬥期間更有火光傳出，不排除有人掟汽油彈，警方表示在現場檢獲玻璃碎片，和一些燒過的痕跡，警方將循著有關方向展開調查。

警方在現場檢獲牛肉刀。（鄭嘉惠攝）

新界南總區反三合會行動組經過一連串調查，包括翻查案發現場附近一帶的閉路電視和情報蒐集，迅速掌握了案件背後的起因以及部分涉案人士的身份。調查顯示，兩班活躍於東涌一帶的黑社會團夥，因金錢糾紛而產生爭執，眾人先在上址產生爭執繼而動武，再發展成聚眾毆鬥。新界南刑事部人員經調查和情報蒐集，在各區展開拘捕行動，總共拘捕了14名男子，年齡為17至51歲，罪名為「聚眾毆鬥」。

消防及警員在場尋獲血跡及燒痕，但未找到傷者、亦未有人被捕。(讀者圖片)

求醫男講大話圖呃警員 涉誤導警員被捕

被捕人士中，一名28歲男子在毆鬥期間受傷，其後到醫院尋求治療，由於他的傷勢可疑，並不是自然構成的，似是外來引致襲擊的傷勢。當時警方向他進行查詢時，他隱瞞真相故意誤導警務人員，並聲稱這些傷勢是不知名人士在其他地方造成的。

經警方深入調查，揭發他謊話連篇並誤導警員調查，再加上警員發現他涉及有關毆鬥事件，遂以「誤導警務人員」 及「在公眾地方毆鬥」罪名將他拘捕。

警方新界南總區刑事部警司李木易(左二)帶隊在區內進行反黑行動。(警方圖片)

警區內大反黑另拘8人

警方新界南總區刑事部警司李木易表示，行動仍然進行中，警方會竭盡所能將所有涉案人士緝拿歸案。

為打擊黑社會的活動及堵截黑社會相關的收入來源。新界南總區刑事部聯同行動部、交通部以及大嶼山警區於昨日（7日） 開展代號「黎庭掃穴」的大型反黑社會執法行動，針對區內黑社會活躍的黑點進行搜查和巡邏。

行動中，警方另外拘捕8名人士，年齡介乎24至66歲，罪名包括「藏有攻擊性武器」及「藏有第一類毒藥」。

警方新界南總區刑事部警司李木易（中）交代案件。（鄭嘉惠攝）

警方重申，打擊暴力罪案和打擊黑社會活動，是警務處處長首要行動專案，涉案人士因為金錢糾紛，公然地聚眾毆鬥，甚至用武器是目無法紀，嚴重挑戰香港的法治。而黑社會份子的暴力行為完全罔顧了在周邊附近的居民，及其他市民的生命財產安全，對社會秩序帶來很大的衝擊。 警方絕不姑息猖狂的暴力行為，會一如既往採取零容忍的態度，加強執法力度，遏止犯罪活動。

事發周一（5日）晚上10時37分，警方接獲多個報案指，東涌道下嶺皮近炮台附近，有十多人聚集、部份人手持武器，懷疑「開片」打架，期間更有火光傳出，不排除有人掟汽油彈。警察、消防及救護員先後趕至現場，惟沒有發現涉案人士或受傷人士，但現場地面卻留有血跡、一些燒過的痕跡、一個打火機、一支鐵筆、一把牛肉刀及少量玻璃碎。