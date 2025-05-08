車Cam︱吐露港5車撞釀6傷　貨車扭右越兩線釀碰碰車　夾困私家車

吐露港公路今早（8日）發生5車相撞意外，導致6人受傷。網上流傳事發時的車cam影片，可見一輛中型貨車沿公路左2線往九龍方向而行，其間疑受前方交通狀況影響，中型貨車突然扭右軚，疑曾撞及橫越兩條行車線，將鄰線一輛輕型貨車撞向右邊欄杆，導致其密斗左邊櫃身整幅被撞毀，而右線一輛私家車則閃避不及捱撞，被夾在中型貨車及欄杆之間。



3條行車線遭涉事車輛阻塞，後方車輛遂繞過車禍現場，經餘下的行車線徐徐離開。中型貨車有3人自行下車，橫越公路到行人路上暫避，被夾私家車上亦有人下車了解情況。



事發於早上約11時半，吐露港公路往九龍方向、近大埔滘發生5車交通意外，兩輛白色七人車及1輛中型貨車順序沿公路行駛，兩輛七人車懷疑因應交通情況減慢車速，後方的中型貨車懷疑收掣不及右轉，追撞前車，導致兩七人車碰撞。中型貨車繼而撞及毗線的輕型貨車及黑色私家車，輕型貨車之後再撞向在最前方的白色七人車；而黑色私家車捱撞後被夾困於中型貨車及路邊防撞欄，司機一度被困車內，由消防救出。

吐露港公路往九龍方向、近大埔滘發生5車交通意外，當中包括3輛私家車、1輛重型貨車及1輛中型貨車。（網上影片截圖）

從網上圖片可見，一輛黑色私家車撞向路邊防撞欄；一輛輕型貨車身被撞至凹陷、車身被撞至散開，車頭撞向一輛白色七人車；另一輛白色七人車橫亙路中，車頭車尾均有損毀。

車禍中共有6人受傷。除了中型貨車上人士外，其餘4車的3男1女司機及1男1女乘客均告受傷，當中輕型貨車男司機及女乘客頭及雙手擦損，其餘4人頸痛。全部人清醒，被送往威爾斯親王醫院治理。

從網上圖片可見，其中涉及中貨及私家車撞至嚴重損毀；中貨橫亙路中。（網上影片截圖）

吐露港公路往九龍方向、近大埔滘發生5車交通意外，當中包括3輛私家車、1輛重型貨車及1輛中型貨車。（網上影片截圖）