薄扶林地盤逾60人堵出入口追討欠款　三判指被拖欠約$3000萬

薄扶林有工業行動。今日下午（8日），薄扶林道近石排灣道一建築地盤，有逾60人聚集追討欠款，據報有人一度堵塞地盤出入口，阻止工程車輛進出。據了解，事件牽涉二判、三判的工人薪金及供應商款項，據悉被大判拖款，涉及高達2000至3000萬元。《香港01》正向勞工處查詢事件。



逾60人在地盤追討欠薪及欠款。（陳浩然攝）

現場可見，大判「中國港灣」及三判「聯興」均有派代表到場；二判「利華」則無人到場，雙方透過電話與二判洽商。三判代表關先生向《香港01》透露，現場正進行平整地盤工程，完工後將交回相關政府部門，但其公司及旗下外判的供應商，今年農曆新年後開始被拖欠款項，二判只支付工人薪金，但沒有按工程進度支付工程費，累積金額高達2000至3000多萬元。

關先生續指，二判曾於4月支付少部分款項，但其態度拖延，聲稱大判拖款。而大判提出本月底對數、並待帳房出數後支付部分款項，但關先生等人並不接受，認為耗時過長，無法解決燃眉之急。他強調，公司有詳細工程記錄，證明應得款項，「我哋全部有晒資料，有晒紀錄，我們做咗幾多嘢，值幾多錢」。關先生指，受影響的不僅是其公司，亦包括無法按時領取薪水的工友，以及向地盤供應物料、油料、機械等多個供應商。

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據了解，部份工人今早在地盤抗議後，在勞工處協調下，獲發放3月全月及4月上半月的工資，但供應商的款項仍未有著落。多個供應商下午4時亦有派員到場追討。其中油料供應商胡先生慨嘆：「我哋都付出咗，向油庫買油過來供應畀佢哋‥‥‥個個都等住開飯㗎嘛，佢有佢揸泥頭車，佢都有班伙記，我有我入油，我啲伙記冇飯開，唔肯開工，坐向度」。

若二判及大判未能提出具體解決方案，關先生等人考慮明日（8日）繼續到地盤抗議，和平下採取拉橫額等行動追討款項。他強調行動並非針對其他工友，不會影響他們工作，只是希望討回應得的款項，讓各方得以繼續營運。