海關葵涌機場破兩案拘4人檢$1010萬毒品　揭有人跟旅行團來港掩飾

海關昨日（8日）分別在葵涌及機場，偵破兩宗販毒案，檢獲約4.5公斤懷疑液態可卡因，以及約30公斤懷疑大麻花，市值合共約1,010萬元。兩案合共4人被捕，當中3人是跟隨旅行團從泰國來港的外籍人士，海關相信他們企圖以旅行團作掩飾逃避截查，乘機合作販運大批大麻花到港。海關正繼續調查兩宗案件，不排除有更多人被捕。



海關5月8日分別在葵涌和機場，偵破兩宗販毒案，檢獲共值約1,010萬元的液態可卡因和大麻花。（陳浩然攝）

海關毒品調查科人員昨日在葵涌一帶，進行反毒品行動，於晚上約10時搜查一個酒店單位，在房內一個背囊內，發現3個懷疑藏有液態可卡因的紅酒樽，關員隨即拘捕房內一名報稱商人的44歲非本地男子。

行動中，海關共檢獲約4.5公斤液態可卡因，市值約360萬元。海關毒品調查科毒品調查第二組調查主任葉卓麟表示，相信販毒集團以短暫租借的酒店單位作毒品儲存倉，企圖轉移執法人員視線，增加執法難度。海關正繼續調查案件，不排除有更多人被捕。

海關5月8日搜查葵涌一酒店單位，在房內一背囊的3個紅酒樽內，檢獲約4.5公斤液態可卡因。（陳浩然攝）

另一方面，海關機場科人員昨晚亦在香港國際機場入境大堂，截查兩男一女由泰國曼谷抵港的旅客，檢查時發現他們的行李X光影像有可疑，進一步檢查後，在兩名女子的寄艙行李內，發現55包真空包裝的大麻花，共重約30公斤，市值約650萬元。被截查的男子與該兩名女子同行，其中一件涉案行李上，亦有該男子的名牌。

海關隨即拘捕該3名外籍男女，當中53歲和36歲女子分別報稱小販和廚師，28歲男子亦報稱小販。海關毒品調查科機場調查課調查主任陳綺琪表示，3名被捕人是跟隨旅行團來港，相信企圖藉此作掩飾，逃許追查。海關估計涉案毒品目的地是香港，相信今次已成功從源頭打擊大批毒品流入香港市面，將積極調查3名被捕人背後的犯案團伙。

海關5月8日在機場截查3名由泰國曼谷隨旅行團抵港的外籍男女，檢獲約30公斤大麻花。（陳浩然攝）

海關表示，會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，亦會會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動；同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。

海關5月8日分別在葵涌和機場，偵破兩宗販毒案，檢獲共值約1,010萬元的液態可卡因和大麻花，海關毒品調查科調查主任陳綺琪（左）及葉卓麟（右）交代案情。（陳浩然攝）

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。