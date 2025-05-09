好市民獎巡迴展覽首站旺角新世紀廣場　盼向社會傳遞攜手滅罪訊息

「好市民獎頒獎典禮2024」於今年2月嘉許80名好市民及7間好機構，警方為了繼續將「好市民精神」及攜手滅罪的訊息傳遞到社會每個角落，本年度起獲香港中華總商會支持，舉行3場「好市民獎巡迴展覽」，首站於今日（9日）起一星期內，在旺角新世紀廣場舉行。



展覽設有特色打卡區、攤位遊戲、問答機及夾公仔機等互動遊戲，以及香港中華總商會125 周年的歷史展板。（警方圖片）

「好市民獎勵計劃」成立於1973年，旨在表揚協助警方防止及偵破罪行、逮捕罪犯及協助保護生命的好市民，以及積極履行社會責任，致力協助警方推動防騙、防罪和滅罪的好機構。今屆好市民獎以「好市民．好故事．隨處現」為主題，表達好市民的故事隨處可見，如同衣、食、住、行，是日常生活的一部分。

展覽設有特色打卡區、攤位遊戲、問答機及夾公仔機等互動遊戲，以及香港中華總商會125周年的歷史展板。活動除了傳遞攜手滅罪訊息，亦會推動國家安全意識。

舉行3場「好市民獎巡迴展覽」，首站於今日起一星期內，在旺角新世紀廣場舉行。（警方圖片）

好市民獎巡迴展詳情

日期﹕2025年5月9日至2025年5月15日

時間﹕中午12時至晚上8時

地點﹕旺角MOKO新世紀廣場MTR層

免費入場，無需登記。市民完成各個項目後，可獲精美紀念品。

4名「好市民聯盟」的成員，將於5月10日（周六）及11日（周日）下午1時至6時，現身與市民互動。適逢5月11日是母親節，會場亦會為大家預備小小心思，送給偉大的母親。