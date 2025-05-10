有片｜消防員施心外壓急救兩貓　小紅書網民﹕香港是個溫暖的城市

小紅書一名網民昨日（9日）發布一段題為「香港消防員在極力搶救兩隻貓咪」的影片。片段拍攝於一私人屋苑地下位置，兩隻貓咪倒臥在紅毛巾上，兩批消防員跪在地上，分別為牠們進行心外壓搶救，其間有消防員不斷輕撫貓隻身體，嘗試安撫牠。



上傳者回覆網民時指，昨日一個住宅單位起火，兩隻貓被救出來。由於住戶需要疏散，故她不清楚兩貓最後情況如何，「希望兩隻都平安無事」。上傳者又指，雖然香港人平日顯得冷漠，但對待小動物時很有愛心。據了解，兩貓其後由戶主自行帶往求醫。



兩批消防員跪在地上，分別為牠們進行心外壓搶救，其間有消防員不斷輕撫貓隻身體，嘗試安撫牠。（小紅書影片）

不少網民均讚揚消防員的專業表現，又指香港有較完善的動物保護機制，「不僅救，還安撫」、「香港是個溫暖的城市」、「為香港消防員點讚」、「香港消防員竟然還會急救小動物，好厲害啊」、「尊重每一條生命，為你們的行為感到驕傲」。他們亦呼籲要愛護動物，「不愛護動物的太可怕，多向英雄們學習，尊重生命」。

兩批消防員跪在地上，分別為貓咪進行心外壓搶救，其間有消防員不斷輕撫貓隻身體，嘗試安撫牠。（小紅書影片）

警方及消防於昨早（9日）10時34分接報，將軍澳日出康城MALIBU一個單位冒煙。消防趕至證實單位內無人，但從屋內救出兩隻貓。戶主其後趕到現場，自行將兩貓帶往求醫。據知警方及消防經初步調查後，相信是有拖板短路肇禍。