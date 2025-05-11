腦退化翁午夜徘徊沙田坳道　EU送返彩福邨寓所與家人團聚

東九龍衝鋒隊周六（5月10日）午夜，發現一名80歲老翁獨自徘徊沙田坳道，上前關心下得悉他患有腦退化，居於牛頭角彩福邨，於是護送他回家與家人團聚。其家人表示老翁於昨晚約七時離家，遍尋不獲，幸得警員協助，最終安全返家團聚。



東九龍衝鋒隊周六（5月10日）午夜，發現一名80歲老翁獨自徘徊沙田坳道，上前關心下得悉他患有腦退化，居於牛頭角彩福邨，於是護送他回家與家人團聚。其家人表示老翁於昨晚約七時離家，遍尋不獲，幸得警員協助，最終安全返家團聚。

昨日（2025年5月10日）午夜時分，東九龍衝鋒隊人員於黃大仙下邨一帶進行反罪惡巡邏期間，發現一名80歲的伯伯獨自在沙田坳道近親仁街徘徊。衝鋒隊人員察覺伯伯神情恍惚、行動緩慢，懷疑他可能迷路，隨即主動上前關心伯伯。經調查後，警員發現伯伯身上未有攜帶手提電話及身份證明文件，且礙於腦退化影響，忘記返回住所路線，僅能模糊指出居住於牛頭角彩福邨一大廈。衝鋒隊人員隨即護送伯伯返回彩福邨作進一步了解。

經了解後，警員成功聯絡伯伯的家人，得知伯伯於兩年前已有腦退化跡象。其家人於昨晚約7時發現伯伯離家並不知去向，於附近一帶搜尋仍未能尋獲伯伯，心急如焚之際幸接獲警員通知，並將其安全地送回家中與家人團聚。

有鑑於伯伯的身體狀況，衝鋒隊人員向伯伯及家人簡介東九龍總區的關匯計劃(Project i-CARE)，轉介合適社區支援服務。有關計劃由東九龍總區及社區內不同機構合作，涵蓋不同服務範圍，例如：長者及青少年支援、聽障人士支援、即時方言翻譯等。就是次事件，該計劃會向伯伯提供有關服務，包括東九龍總區失蹤人口組向伯伯派發定位追蹤器，倘若再次走失，亦可以憑着定位訊號迅速找回伯伯；社會福利機構亦會聯絡伯伯提供長者支援，關顧伯伯福祉。