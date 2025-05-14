尖沙咀剪刀傷人｜女美容師等人時遇襲　手現血洞　據悉不認識兇徒

尖沙咀今午（14日）發生傷人案。一名女子於廣東道及北京道交界對開，被一名陌生女子用剪刀刺傷，她手及嘴部受傷；現場另外一名女子亦被打傷，報稱背痛，兩人雙雙送院治理。



據被刺姓黃女傷者的朋友透露，黃女任職美容師，事發時正於廣東道與北京道交界等待友人。其間一名陌生女子走近，先用腳踢黃女，黃女隨即捉住對方，詎料女子從袋內取出剪刀，並向黃女連刺至少三下。黃女左前臂受傷並高聲求救，有男途人見狀立即上前制止。惟疑犯掙脫逃跑，警方亦於接報後迅速趕至，於新太陽廣場附近制服疑犯。



涉案女子手持一把藍色剪刀，一名黑衫男途人上前將其捉住制止。（傷者朋友提供）

姓黃女傷者的朋友提供圖片可見，一名黑衫男途人上前捉住女疑犯，當時女疑犯手上仍拿着一把藍色剪刀。另一照片則見到，黃女的左前臂被刺傷，留下一個血洞。

據了解，初步調查顯示，涉案的為一把鈍頭美勞剪刀。

被刺女傷者的左臂被刺穿一個小洞。（傷者朋友提供）

事發今日（14日）下午2時43分，警方接獲一名女子報案，指在廣東道新太陽廣場附近，被另一名女子用剪刀刺傷。警員接報趕至，在新太陽廣場對開尋獲及制服女疑犯，並發現現場另有一名女子被打傷。被刺女傷者手及嘴部受傷，即場接受救護員治理後，被送往廣華醫院救治；被打女事主則報稱背痛，亦由救護車送廣華醫院治理。警方現正調查事件。

尖沙咀廣東道有女子持剪刀刺傷途人，女傷者（前左）左前臂被插傷，由救護員送院治理。

尖沙咀廣東道有女子持剪刀刺傷途人，現場另有一名女子被打傷（圖），登上救護車接受治理。（羅日昇攝）

一名女子在尖沙咀廣東道，疑用剪刀刺傷途人，疑犯其後被警員制服。（羅日昇攝）