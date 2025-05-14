比利時抵港電線轆藏$1000萬K仔　海關拘收貨24歲男搜屋另檢大麻花

海關本周一（12日）破獲一宗大型空運貨物販毒案，在一批從比利時抵港，報稱載有音響線的慣物內，檢獲價值1000萬元的氯胺酮（俗稱K仔）。



海關隨即採取監控遞送行動，在秀茂坪一公屋單位，拘捕收貨24歲無業男，並再在單位檢獲市值約25萬元的懷疑大麻花。被捕男子已被控兩項販運危險藥物罪，案件明日（15日）在觀塘裁判法院提堂。



海關機場科空運貨物第三組督察陳俊偉（左）及毒品調查科機場調查課調查主任羅秀蘭（右）交代案件。（林振華攝）

報稱音響線貨物實為普通電線 海關檢查揭夾層藏K仔

海關人員本周一（12日）清晨根據風險評估，在香港國際機場鎖定及查驗一批由比利時抵港、報稱載有音響線的空運快件貨物，貨物由紙皮箱承載，共重44公斤。關員先以X光檢查紙箱，發現箱內物件密度異常地高；開箱檢查後亦揭發，原本報稱為音響線的貨物，實際只是直徑長約20吋、以普通供電用電線構成的線圈。

機場科空運貨物第三組督察陳俊偉指，由歐洲比利時以速遞方式進口體積大兼普通的電線並不尋常。海關遂用電腦斷層掃描進一步檢查這個線圈，發現其密度不一，顯示有兩種不同的物質，且中心可能藏有夾層。關於於是利用工具鑽入有夾層的位置，檢獲一些白色粒狀物，有關粒狀物對氯胺酮呈陽性檢測反應。

海關表示，不法分子將毒品偽裝成電線圈，企圖逃避海關人員偵查，但他們手法粗疏，以普通電線充當音響線，在海關人員的細心查驗底下，最終無所遁形。

掃描影像顯示，線圈中心呈可疑橙色影像，表示可能藏有夾層。（林振華攝）

被捕無業男住秀茂坪公屋 海關搜屋檢$25萬大麻花

海關毒品調查科機場調查課調查主任羅秀蘭指，海關隨即採取監控遞送行動，在秀茂坪一個公屋單位，以涉嫌「販運危險藥物」拘捕收貨的24歲無業中國籍男子。

關員隨後搜查該單位，再檢獲約約1.1公斤大麻花，估計市值約25萬元。 海關相信，行動已成功堵截毒品流入市場。行動中檢獲的毒品總市值約1,025萬元。被捕男子已被控兩項販運危險藥物罪名，案件於明日（15日）在觀塘裁判法院提堂。

海關表示，會繼續根據風險管理的原則，打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。此外，市民亦要避免個人資料或地址轉交他人，以作收取包裹或貨物用途。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/tc）舉報懷疑販毒活動。