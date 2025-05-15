葵涌中學男生疑因早會時吃麵包與老師爭執　持木工雕刻刀施襲被捕

昨日（14日）上午9時03分，警方接獲報案，指華景山路4號一間中學，一名男學生疑與一名男老師爭執，期間以木工雕刻刀襲擊老師，令對方流血受傷。警方到場拘捕該名學生，涉嫌「襲擊致造成身體傷害」；而58歲姓周老師則被送往瑪嘉烈醫院治理。案件現交由葵涌警區刑事調查隊第六隊跟進。



據知，該學生疑因早會時進食，被老師制止時起爭執，繼而施襲，老師的額頭及頸部有輕微鎅傷，在醫院經包紥處理後毋須留醫，即日出院；初步調查未發現涉事師生以往有爭執，疑有人一時衝動所致。



涉事學校為迦密愛禮信中學，昨日一名男學生與一名男老師爭執，導致老師受傷。（黃學潤攝）

警方表示，昨日（14日）接獲報案，指一名男子在葵涌區一學校被一名14歲男童以一把木工雕刻刀襲擊。經調查後，該名14歲男童涉嫌「襲擊致造成身體傷害」被捕，他已獲准保釋候查。案件交由葵青警區刑事調查隊第六隊跟進。該名男子額及頸受傷，清醒被送往瑪嘉烈醫院接受治理，經治理後已出院。

涉事學校為迦密愛禮信中學，今早《香港01》記者到學校查詢，校方回應指事發時有足夠老師處理事件，事後亦將事件通知教育局、家長和其他持分者，並即時啟動「危機處理小組」輔導受影響學生。而受傷老師僅受皮外傷，即日已經出院，休息過後會回校授課。由於事件已交由警方跟進，其他細節不便透露。

涉事學校為迦密愛禮信中學，昨日一名男學生與一名男老師爭執，導致老師受傷。（黃學潤攝）

有家長向《香港01》透露，其就讀該校的兒子指，昨日上午8時05至8時25分早會時段，一名中三男學生在班房食麵包，班主任發現後勸阻，隨後男學生向班主任施襲，導致班主任受傷。

家長亦展示學校昨日發出題為「關注學生情緒表現」的通告，內文指早會時段中三級發生突發事件，導致一名老師受輕傷，該老師現已接受治療，並無大礙。校方已將事件通知教育局，呼籲家長無需擔憂。

學校表示已即時啟動「危機處理小組」，由學校社工及輔導組老師向受影響學生提供協助。校方會密切關注事件中的同學和全校學生的情況，並適時作出跟進。學校又提醒家長多留意子女的表現，若察覺子女情緒受事件影響，可主動聯絡班主任或輔導組老師。

學校昨日發出一封題為「關注學生情緒表現」的電子通告向家長交代事件。（家長提供圖片）

教育局發言人回覆《香港01》查詢時指，學校已就事件通報教育局。據了解，學校已啓動危機處理小組跟進事件及通知學生家長，並為有需要的學生提供支援。事件已交由警方處理，教育局會與學校保持緊密聯絡，提供適切的意見及支援。