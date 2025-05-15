旺角通菜街夾公仔舖屢遭淋油　警拘42歲女　涉生意競爭及私人糾紛

旺角通菜街62號地下一間夾公仔舖，於今年1月至5月期間，多次遭歹徒淋油破壞。警方今日（15日）表示，旺角警區反三合會行動組第一隊人員翻查閉路電視及經深入調查後，成功鎖定一名可疑女子，並於今日在旺角區拘捕該名42歲本地女子，涉嫌「刑事毀壞」。



初步調查相信，案件牽涉生意競爭及私人糾紛。被捕女子現正被扣留調查。



事發上周六（5月10日）早上7時52分，現場閉路電視拍攝到，兩名戴白色口罩的男女，走到夾公仔舖前徘徊，其後男子走入舖內疑向女子示意，再用紙杯盛載漆油淋向夾公仔機，逗留約10秒左右，極速離去。其間女子則在舖外等候，並疑用手機拍攝淋油過程，完事後兩人前後腳離開，全程甚少交流。警方接報到場見店舖正面一部夾公仔機、塑膠簾和地下都是紅油。而案發前一日（5月9日），舖頭亦被淋上白油。

根據香港法例第200章《刑事罪行條例》第60條「摧毀或損壞財產」，任何人無合法辯解而摧毁或損壞屬於他人的財產，意圖摧毁或損壞該財產，或罔顧該財產是否會被摧毀或損壞，即屬犯罪。一經定罪，最高可被判監禁10年。

▼5月10日淋油情況▼

夾公仔機、膠簾和地下都是紅油。（林澤鋒攝／資料圖片）

夾公仔機、膠簾和地下都是紅油。（林澤鋒攝／資料圖片）

5月9日的白油還未清理。（林澤鋒攝／資料圖片）

▼5月9日淋油情況▼

店舖一地白色油。（資料圖片）