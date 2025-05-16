警務處與數字辦舉辦論壇　周一鳴：須建立多元開放網絡安全生態圈

警務處網絡安全及科技罪案調查科與數字政策辦公室（數字辦）聯合主辦的「網絡安全多元創新論壇2025」，今日（16日）於香港會議展覽中心舉行，探討當前網絡安全挑戰、行業協作及創新應對策略等議題。



警務處網絡安全及科技罪案調查科與數字政策辦公室聯合主辦的「網絡安全多元創新論壇2025」。

警務處處長周一鳴在論壇開幕儀式致辭時表示，隨着社會數碼化程度不斷提升，網絡安全已成為國家安全、社會穩定及經濟發展不可分割的一環。他指，網絡安全從來不是單靠警方就能完成的任務，必須建立一個真正多元、開放、具韌性的網絡安全生態圈。他相信在大家共同努力下，香港可以抵禦當前的網絡威脅，更能以創新驅動安全，以合作塑造信任，讓市民更安心地享受智慧生活的便利。

警務處處長周一鳴在論壇開幕儀式上致辭。

而創新科技及工業局副局長張曼莉致辭時指，政府將持續舉辦更大規模的攻防演練及多元化的活動和培訓，進一步增強香港的網絡安全韌性，以為創科和各行各業的發展提供穩固的保護屏障。網絡安全將成為推動創新科技與數字經濟進步的核心力量。

創新科技及工業局副局長張曼莉致辭。

是次論壇匯聚逾30位來自政府、金融、電訊、公營醫療、創科及學術界的專家及決策者擔任講者及嘉賓，逾600名不同界別的網絡安全專家及行業領袖出席。

論壇包括11場專題演講及6場專題討論，議題涵蓋人工智能治理、供應鏈安全、信創平台安全落地挑戰及新興網絡攻擊趨勢等，展示跨界別協作的實踐成果與前瞻視角，從不同角度探討香港在數碼轉型與網絡風險下的機遇與挑戰，並就如何在科技創新與網絡安全韌性之間取得平衡進行交流。

警務處與數字辦將繼續加強與各界合作，推動全社會建立可持續、具前瞻性及具韌性的網絡安全架構，為香港建構一個既創新又安全的國際數碼城市。