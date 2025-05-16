西九警區破7宗騙案拘5人　兩14歲仔淪跑腿收款　28歲女扮內地特務

西九龍警區偵破區內7宗「猜猜我是誰」及「假冒官員」騙案，當中一個「猜猜我是誰」集團涉及6宗「猜猜我是誰」騙案，涉款48萬元，警方拘捕4男，其中兩人年僅14歲，疑被利用做「跑腿」。而一宗「假冒官員」騙案則有一名28歲女子被捕，涉嫌假冒內地執法人員，企圖騙款。



西九龍總區刑事部署理總督察黃瀚緯（右）及油尖警區刑事調查隊高級督察陸智灝向傳媒簡報案情。（翁鈺輝攝）

詐騙集團5人落網 兩14歲男童做跑腿

西九龍總區刑事部署理總督察黃瀚緯稱，警方經多個月的情報分析及調查，鎖定一個詐騙集團，昨日（15日）趁騙徒收款時採取拘捕行動，檢獲5萬元現金，並在黃大仙尋獲90歲受害人，事件中他沒有損失。

行動中，警方拘捕一名姓薛男子（28歲），他報稱無業；兩名14歲男童及一名32歲男子共4人；調查後相信他們與另外5宗詐騙案有關，4人分別是詐騙集團的骨幹成員及負責收款的「跑腿」。6宗案件的受害人年齡介乎72至90歲，涉款共48萬元。

騙徒均冒充受害人的家人，訛稱要保釋金或醫藥費，最大一宗涉款12萬。

警方檢獲一批款項。（翁鈺輝攝）

西九龍總區刑事部署理總督察黃瀚緯（右）及油尖警區刑事調查隊高級督察陸智灝向傳媒簡報案情。（翁鈺輝攝）

假冒官員企圖行騙 28歲無業女被捕

油尖警區刑事調查隊高級督察陸智灝則講述另一宗假冒官員案詳情，本周二（13日）一名45歲本地女子接到一名男騙徒電話，對方自稱是內地執法部門人員，指受害人涉及內地一宗經濟犯罪活動，要求受害人跟據其指示配合調查，並要求受害人對受查一事保密，否則有可能觸犯更多罪行。

隨後兩日，騙徒時不時會以調查案件為由致電受害人，不斷向受害人洗腦指她所面對的罪行證據確鑿，案情嚴重，要求受害人繼續配合調查及將案件保密。受害人因為擔心自己涉案及急於證明清白，所以一直誤信騙徙，遵循其指示。

及後於昨日（15日）騙徒再次致電受害人，指令她於下午時份在油麻地會見一名特務調查人員，以簽署一張保密令。至此受害人感到有所懷疑，於是報警。

同日晚上8時半，受害人在警方協助下，在眾坊街等候騙徒。未幾一名女子出現，自稱特務及展示假的委任證及保密令，並拿出印台讓受害人簽署。當受害人簽署準備離開，埋伏的警員即現身，拘捕該名女子。

騙徒的假保密令。（翁鈺輝攝）

騙徒的假委任證。（翁鈺輝攝）

警檢假委任證、保密令及印台

警方在被捕女子的手袋內，起回該假委任證、保密令及印台，該批物件只是列印出來，比較粗糙。被捕人28歲姓丘，報稱無業，她涉嫌「企圖以欺騙手段取得財產」，明天（17日）在西九龍裁判法院提堂。

警方展示證物。（翁鈺輝攝）

警方展示證物。（翁鈺輝攝）

黃瀚緯呼籲巿民時刻提高警覺。首先，「猜猜我是誰」騙案針對的目標是長者，警方希望市民可以多關心屋企老人家，提醒他們電話騙案的行騙手法，鼓勵他們如收到類似電話，立即與家人確認其身份。

警方特別提醒市民，如果被要求繳交保釋金，可以直接到警署求證，千萬不要將錢交予陌生人。而大廈保安員亦可以做好把關角色，時刻警惕是否有可疑人士進出大廈，如有需要可直接報警求助。

第二，西九龍行動中其中兩名被捕人是未成年人士。年青人瀏覽網上社交平台，勿被標榜「揾快錢」的詐騙集團吸引，為小小利益而被不法份子誤導和招攬，最終墮入法網，負上沉重刑責。

根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第17條，「以欺騙手段取得財產」一經定罪，最高可判處監禁10年。最後，市民如懷疑受騙，請致電反詐騙協調中心24小時熱線，電話18222。