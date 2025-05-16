港警HKSOS世界警察高峰會獲獎　與迪拜警方交流無人機搜救技術

迪拜警察總局在阿拉伯聯合酋長國（阿聯酋）迪拜舉行2025年世界警察高峰會，今年共有來自138個國家的警務人員出席，香港警務處監管處處長呂錦豪亦於周二至周四（13日至15日）率領警方代表團出席。本屆峰會中共設立12項獎項，香港警務處的「HKSOS 緊急救援手機應用程式」奪「最佳創新理念安全與執法獎」。至今，以HKSOS為骨幹的「智慧搜救生態圈」已獲得14項國際獎項，顯示其在全球搜救部門中的創新理念和實踐成果。



會議主題為「超越警徽：展望警務的新時代」，深入探索突破性技術、新興趨勢與協作策略，旨在通過協同合作與創新，應對公共安全與保障領域中不斷演變的挑戰。本屆峰會吸引了超過20,000名與會者、200多家參展商、220多位來自全球各地的演講嘉賓，以及來自100多個國家的130多位警察領袖。

除了參加峰會，警隊亦獲迪拜警方邀請到哈塔的偏遠山區進行 Signal Radar無人機測試，以了解於該獨特地理環境和氣候使用HKSOS協助搜救時的訊號穩定性。測試期間，迪拜警方對此遠距離偵測專利技術大感興趣，並相信此獨特科技能有效地協助他們將來的搜救工作。

警方表示，此次獲獎，再次肯定了警隊在推動智慧警政的國際地位，為不同地區的搜救部門提供了可靠有效的解決方案，以提升公共安全，並進一步推動了國際間的合作與交流。