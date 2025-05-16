警搗收數高利貸集團拘43人　年利率100%　12歲初中生做行動組淋油

警方搗破一個具有規模的「吸血鬼」高利貸集團，集團租用一個荃灣工廈3,000呎單位作行動總部，10個月內借出超過8,000萬港元貸款。有成員負責以「cold call」形式推銷貸款計劃，以年利率高達100%放債；當借貸人無法償還時，收數行動組成員便會淋紅油、打恐嚇電話脅迫還款，當中更有12歲初中生淪為跑腿淋油。



集團亦收買了大量傀儡戶口，每個戶口半年間處理高達約400至800萬元的犯罪得益，其後再以「螞蟻搬家」的形式逐次提款，轉移黑錢。警方經調查後，拘捕了43人，部分人士有黑社會背景，被捕人士中包括集團主腦及骨幹成員。警方並檢獲了大批現金、百達翡麗（Patek Philippe）、勞力士名錶，以及兩部Benz、保時捷名貴跑車。



警方搗破一個具有規模的「吸血鬼」高利貸集團，10個月內借出超過8,000萬港元貸款。（梁偉權攝）

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放貸集團具規模租3,000呎單位營運 10個月內借出$8,000萬

東九龍總區刑事部據情報分析，鎖定了一個由黑幫操控的放高利貸及非法收債集團。集團大約由2024年年中起開始運作，並在荃灣一個工業大廈，租用一個3,000呎面積的單位，設立行動中心，以進行中央統籌、放債、追債以及處理犯罪得益等不法活動。

經深入調查，警方一連4日（11至15日）展開「追火」執法行動。警員先於周二（13日）下午，手持法庭手令突擊搜查荃灣一個高利貸行動中心。搜查期間，警方在單位內搜獲港幣現金約160萬元、接近100部手提電話、300多張手提電話的SIM卡、73張不同持有人的銀行貸款卡、多部手提電腦、約150張借貸人的記錄。

其後在網罪科探員協助下，人員在相關電腦發現一個借貸記錄資料庫。初步點算顯示，連同資料庫及紙本的借貸記錄，涉及大約5,000名借貸人，由2024年7月至今年5月的借貸記錄。據悉，每筆貸款的數目由5,000元至10萬元不等，貸款總數超過8,000萬港元。

集團的主理人則會根據借貸人還款的情況，串聯集團的其他成員，採取不同的收款方法。圖中為追債字條。（梁偉權攝）

警方隨即以「無牌放債」、「以過高利率放債」拘捕7男3女，包括行動中心的主理人及集團的骨幹成員。探員同時在全港各區採取行動，拘捕相關高利貸集團的主腦及其餘的骨幹成員，以及多名協助集團處理犯罪得益的人士，包括運送黑錢的跑腿、傀儡戶口持有人、以非法手段收債的行動組成員。

警檢集團成員大量現金、名錶及豪車 包括百達翡麗及保時捷超跑

拘捕行動期間，探員在集團主腦及骨幹成員的住所，檢獲現金約港幣220萬元、金飾、多款名貴手錶，包括百達翡麗、勞力士，以及Benz、保時捷名貴跑車。警方採取行動，防止約港幣400萬元的思疑犯罪得益被進一步轉移，並會對財產作詳細的財富調查，以確定黑錢的流向。

警方以「無牌放債」、「以過高利率放債」、「刑事毀壞」、「刑事恐嚇」及「洗黑錢」拘捕43人。當中19男5女，共24名為集團成員，年齡介乎12至59歲 ，各人分別報稱是中學生、文員、運輸工人及無業人士，部分人士有黑社會背景。另外，有19名男女則與發生在 2024年8月至2025年4月、東九龍的18宗非法收債案件有關，所有人現正被保釋候查。

警方檢獲集團成員兩輛Benz、保時捷名貴跑車。（梁偉權攝）

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集團運作10個月中心隱蔽 分工仔細包括推銷、記數、追數

東九龍總區重案組高級督察潘崇禮表示，有關集團中心在上址已運作約10個月，單位十分隱蔽，大門長期鎖上，門外設有閉路電視，由集團的主理人長時間監察門外的情況。而中心內的集團成員分工非常清晰，基層成員主要負責「cold call」及短訊隨機，向借貸人推銷貸款的計劃；骨幹成員負責整理貸款的資料庫及財務紀錄，以監察各個借貸人的還款進度；而集團的主理人則會根據借貸人還款的情況，串聯集團的其他成員，採取不同的收款方法。

集團成員會透過社交媒體、cold call或短訊，以借貸優惠或聲稱「無需審批」，利誘借貸人參與借貸計劃。而為了加強借貸人的信任，集團的成員更會自稱為持牌的財務公司代表。而有關的財務公司為確實存在，使不少財困市民降低戒心，參與相關的借貸計劃。

集團「吸血鬼」放貸先扣3分之1的貸款 年利率高達100%

被成功遊說借貸的市民，被借貸優惠所吸引，但實際上集團在發放貸款之前，會先扣起大約3分之1的貸款作行政費，因此表面上借貸利息是低於年利率48%的法定上限，但實際上收取的年利率是高達100%，甚至更高的利息。集團成員會指示借貸人，以分期的付款方式，將存款存入指定的傀儡戶口，當借貸人無法依時還款的時候，就會額外收取貸款總額，大約10%的款項作為罰款。

不少的借貸人因債台高築無法償還貸款，集團的成員起初會以電話或短訊追收款項，及後追債行動逐步升級，由電話恐嚇以至上門淋紅油等的非法手段，威嚇貸款人及其家人還款。不少負責上門淋油追債的追債組成員，僅為12、13歲初中生。

集團為逃避警方的追查，收買了大量的傀儡戶口，用作處理放高利貸的犯罪得益。根據調查，每個涉案的傀儡戶口，處理的思疑犯罪得益，在半年間高達約港幣400至800萬元。其後集團會以數百元的報酬聘請跑腿，以螞蟻搬家的形式，從傀儡戶口提款，繼而將犯罪得益轉移到集團。警方在被捕的跑腿身上，亦搜出多張不同戶口持有人的提款卡。

警方東九龍總區重案組總督察劉浩德（左）及高級督察潘崇禮（右）交代案件。（梁偉權攝）

警方提醒青少年，「刑事恐嚇」及「刑事毀壞」 不是輕微罪行，兩項罪名一經定罪，最高可判囚5年及10年。年青人若因此留有案底，會嚴重影響自身前途。

警方提醒有財務困難的市民，借高利貸只會令財務狀況變得泥足深陷，無法解決困難。而打擊黑社會犯罪活動及其收入來源，為警務處處長首要行動專案。警方將繼續積極打擊高利貸及非法收債活動。