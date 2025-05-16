水警海關西貢大網仔檢$806萬私煙　扣查貨車快艇　數名可疑男逃去

警方聯同海關今日（16日）凌晨在西貢一帶進行反走私行動，檢獲179萬支懷疑私煙，估計市值約806萬元，扣查有關涉案貨車和快艇。



行動中，人員發現一艘可疑快艇駛至大網仔路沙下村對開沙灘，數男正將貨物由快艇搬到岸上一輛貨車，人員見狀展開拘捕。數男隨即乘快艇逃去。



今日（16日）凌晨，一艘可疑快艇駛至大網仔路沙下村對開沙灘，數男正將貨物由快艇搬到岸上一輛貨車。（警方提供）

警方懷疑近日有人在西貢一帶進行走私活動，經過深入調查及情報分析後，水警總區特遣隊、港外警區特遣隊、水警東分區聯同海關海域調查組人員今日（16日）凌晨在西貢一帶進行反走私行動。

行動中，人員發現一艘沒有亮起航行燈的快艇駛至大網仔路沙下村對開沙灘，同時有數名可疑男子將貨物由快艇搬到岸上一輛貨車上。人員隨即採取行動，可疑男子立即跳上涉案快艇，高速往香港東面水域逃去。水警人員遂展開追截和搜索，最終在鄰近橋咀島斷頭洲西面的岸邊發現有關涉案快艇。

警方檢獲179萬支懷疑私煙，估計市值約806萬元。（警方提供）

人員在現場共檢獲179萬支懷疑私煙，估計市值約806萬元，應課稅值約592萬元，並扣查有關涉案貨車和快艇。案件交由海關人員繼續跟進調查。

買賣私煙屬違法行為。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。