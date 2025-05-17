警接報有網民欲稅務局放炸彈　拘24歲女虛報　疑金錢問題困擾犯案

警方日前接獲報案，指有網民發文稱想學製炸彈，並放置在稅務局，惟警方徹底搜查後無發現可疑物品，相信事件屬虛報，並於今日（17日）拘捕一名24歲女子，涉嫌「炸彈嚇詐」及「誤導警務人員」。據悉，有人因金錢問題不開心而犯案。



警方日前接獲報案，指有網民發文稱想學製炸彈，並放置在稅務局，惟警方徹底搜查後無發現可疑物品，相信事件屬虛報。（梁鵬威攝/資料圖片）

警方表示，本周三（14日）下午接獲報案，指有人在社交平台發佈內容，聲稱希望學習製造炸彈，並放置於一政府部門辦公室。人員隨即與相關部門聯絡，並根據所訂立的應變方案啟動相應機制，徹底搜查該部門辦公室，最終並無發現任何可疑物品。人員根據風險評估，相信上述報案屬於虛報。

經初步調查後，人員今早（17日）在牛頭角區拘捕一名24歲姓黎本地女子，涉嫌「炸彈嚇詐」及「誤導警務人員」。她已獲准保釋候查，須於6月下旬向警方報到。案件交由秀茂坪警區刑事調查隊第四隊跟進。

秀茂坪警區刑事調查隊第四隊跟進。

警方重申，虛報炸彈除了破壞社會安寧及製造公眾恐慌之外，亦會嚴重浪費警方及其他部門的資源，阻礙公眾服務，妨礙人員處理緊急事故。警方對於這些不負責任的行為予以強烈譴責。

警方提醒市民，根據香港法例第245章公安條例第28 條，虛報炸彈的人士，一經定罪最高可被判罰款15萬元及監禁5年。而根據香港法例第232章警隊條例第64條，誤導警務人員的人士，一經定罪最高可被判處監禁6個月。