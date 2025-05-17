噴射飛航雙體船撞壆　需緊急維修　明起5港澳航班取消

噴射飛航雙體船今日（17日）下午在信德中心碼頭泊岸時，懷疑失控撞向岸邊，船頭損毀，遺有一個約2米長的凹陷，幸意外中無人受傷。噴射飛航晚上公布，鑑於船隻緊急維修需要，噴射飛航由明天（18日）起，有5艘航班需要取消。



包括：

* 香港<>澳門(氹仔) Hong Kong to Macau (Taipa): 10:15

* 香港>澳門(外港) Hong Kong to Macau (Outer Harbour): 10:45, 16:30

* 澳門(外港)>香港 Macau (Outer Harbour) to Hong Kong: 12:30, 15:00

噴射飛航公布航班調整。（噴射飛航 FACEBOOK）

一艘由澳門往香港的「噴射飛航」雙體船發生意外。（陳浩然攝）

噴射飛航回覆《香港01》查詢指，一艘原定下午2時半由香港往澳門之船隻（MK2005)，在開出後約20分鐘後機件出現故障，需折返港澳碼頭。在船隻臨近泊岸時，由於動力不足，於3時12分與碼頭發生擦碰。船員隨即按程序通報相關部門，以及檢查船艙狀況。除船身頭部位置有輕微破損外，全船289名乘客及船員安全無恙。

在當局檢查核准後，船隻在公司拖船協助下約於4時27分泊岸。受影響的旅客亦獲迅速安排登上另一艘船隻繼續行程。噴射飛航就事故造成乘客的不便致歉，並已展開事故調查，以及配合有關政府所需的跟進工作。

涉事船隻公司為「噴射飛航」，主要營運往來港澳兩地航線，提供渡輪服務。（陳浩然攝）

海事處指，一艘船上載有289名乘客的跨境高速船隻在港澳碼頭發生輕微碰撞。海事處隨即派員到場跟進，據了解事故中無人受傷。港澳碼頭維持正常運作。事故沒有造成溢油情況，海事處將作出跟進及調查。

船隻埋岸時撞壆，致船頭現坑洞。（陳浩然攝）

澳門海事及水務局表示，接報事故後，立即與涉事船公司了解情況，船公司報稱事故原因是由於機件故障所致。事發後，船公司已即時安排乘客轉乘另一航班前往澳門，海事及水務局正密切跟進事件，與船公司密切協調，保障其他港澳航班不受影響。

消防輪一度到場協助。（讀者提供）

涉事船隻船頭遺有坑洞。（讀者提供）