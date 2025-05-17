有片｜無裝備電動單車男龍翔道上斜　車速與巴士相近　網民斥危險

網上今日（ 17日）流傳一段影片，相信是由巴士乘客拍攝，巴士正沿龍翔道沿左二線往觀塘方向而行。片段可見，巴士駛至近明愛醫院對出時，一名年輕男子駕駛一輛懷疑電動單車沿左線上斜，其間，他不曾踩動腳踏。該名男子沒有配備頭盔或任何保護裝備，其單車車速更與巴士相近。



該名男子沒有配備頭盔或任何保護裝備，其單車車速更與巴士相近。（網上影片截圖）

影片引起網民熱議，大多批評該名單車男子的行徑危險，「頭盔都無個，拉得啦」、「害死司機」，更形容其車速「快過巴士」、「風馳電掣」、「上斜咁好力」、「行咁快，摩打可以support幾公里」、「最少70喎」；有網民戲謔：「龍翔道試避震姐，大驚小怪咁」、「佢試緊龍翔道個快相會唔會影單車」，亦有人嘲諷：「又唔會抄牌，又靈活，幾好呀，仲可以上埋高速」，建議政府加重電動單車的刑罰。

該名男子沒有配備頭盔或任何保護裝備，其單車車速更與巴士相近。（網上影片截圖）

電動可移動工具不宜與一般汽車共同使用路面，亦不適合於行人道或單車徑上使用。任何人在道路、行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，可能違反香港法例第374章《道路交通條例》及其他相關法例，一經定罪，最高刑罰為罰款1萬元及監禁12個月。

另外，政府曾於2022年建議立法強制騎單車人士佩戴頭盔，並於2023年內向立法會提交有關法例修訂建議，運輸及物流局局長林世雄去年底曾稱，正就強制騎單車人士佩戴頭盔進行法例的修訂研究工作，擬今年向立法會提交修例的建議。

一名年輕男子駕駛一輛懷疑電動單車沿龍翔道左線上斜，其間，他不曾踩動腳踏。（網上影片截圖）