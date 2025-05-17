黃大仙爆食水管｜鳳德邨供水弱　龍蟠苑停水　居民落樓取水使用

黃大仙鳳德道今日（17日）爆食水管，一度造成馬路被淹浸，即便水退後馬路仍有大量裂痕，地面凹凸不平拱起，行車線仍然封閉。鳳德邨、鳳凰新村和龍蟠苑居民大受影響，鳳德邨和鳳凰新村供水變弱，龍蟠苑緊急停水。



水務署確認，為一條直徑450毫米食水供水管出現滲漏，用作供應鳳德邨一帶的用戶，預計翌日（18日）早上11時恢復供水。記者在現場直擊，署方共派出兩輛臨時水車供水，分別在銀鳳樓及紫鳳樓對開。有居民攜膠桶、手推車、鐵罐排隊到水車取水，關愛隊成員在場協助。



水務署共派出兩輛臨時水車供水，分別在銀鳳樓及紫鳳樓對開。（梁偉權攝）

至晚上10時許，馬路水浸範圍水已退去，惟地面仍遺有大量裂痕，凹凸不平，行車線仍然封閉，未能通車。受爆水管影響，鳳德邨及聖母醫院暫停供水。

記者到現場視察，水務署共派出兩輛臨時水車，為受影響市民供水，兩輛水車分別停泊銀鳳樓及紫鳳樓對開。居民紛紛落樓，手持不同容器，例如膠桶、鐵罐、空水樽，到水車前排隊。現場有黃大仙關愛隊成員協助，維持秩序及幫忙裝水。亦有成員為住戶攜重跟隨上樓。

居民伍小姐表示，從晚上7時起其單位便停止供水，帶來不便，因此原本欲到居住附近的胞姐居所取水，怎料途經便見到水車到達。她拿了兩大桶水，用手推車載著，打算用於「刷牙洗面沖涼」，暫未接獲當局通知何時恢復供水。被問到明日有何打算，她淡然表示「聽朝再算啦⋯⋯」 。

居民伍小姐表示，到水車取水，打算用於「刷牙洗面沖涼」。（梁偉權攝）

事發晚上7時10分，警方接獲報案，指鳳德道近鳳德邨對開，一條食水管爆裂，不斷有水湧出，來回行車線均受影響，影響範圍估計達400米。九巴巴士線須改道。晚上約8時，有警員在場指揮交通，工人進行搶修，有大面積路面拱起，地面遺有瓦礫，滲水情況仍未解決，馬路被黃泥水淹浸如「黃河」，水流湍急。

運輸署表示，因水管爆裂，鳳德道(來回方向)介乎蒲崗村道與鳳德邨通道之間的全線現已封閉。受影響九巴第3B、10、11、11C、61X、75X、82X、85M、91M及671號線，以及城巴第A23號及N23號線須改道行駛。

即便水退後馬路仍有大量裂痕，地面凹凸不平拱起。（Facebook 黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......)Tam Sam ）

水務署表示，今晚接獲報告指黃大仙鳳德道及蒲崗村道交界有水管滲漏，經了解後確認涉事水管為一條直徑450毫米食水供水管，用作供應鳳德邨一帶的用戶 。署方正安排為受影響用戶提供臨時緊急供水。署方亦已聯絡當區區議員及關愛隊以提供適切協助。水務署工程團隊正全力搶修，以盡快恢復相關供水及重開受影響的道路。署方就有關事故對市民構成不便表示抱歉。

水務署另在網站表示，現場正進行緊急維修水管工程，受到緊急停水影響，龍蟠苑暫停供水，鳳德邨和鳳凰新村供水變弱，水車分別位於龍蟠苑龍璣樓、鳳德邨銀鳳樓、雙鳳街巴士站、鳳德邨碧鳳樓，以及鳳德道巴士站，水箱則位於龍蟠苑，預計5月18日早上11時恢復供水。

有途人站在石壆上拍攝「黃河」。（梁偉權攝）