加拿大寄港工業吸塵機藏大麻花　警檢$2350萬毒品　拘5人包括主腦

警方毒品調查科發現一批加拿大寄港的工業用吸塵機內藏有毒品大麻花，前日（16日）於錦田及沙田展開反毒品行動，以「販運危險藥物」及「串某販運危險藥物」罪拘捕2男3女，包括集團主腦，年齡介乎32至70歲，檢獲約102公斤懷疑大麻花及3公斤懷疑可卡因，市值超過2,350萬港元。調查顯示，主腦安排貨物到港，招攬、指使成員拆貨販毒，有被捕人收取約數千至1萬元報酬。



警方前日（16日）錦田及沙田展開反毒品行動，並以「販運危險藥物」及「串某販運危險藥物」罪拘捕2男3女，年齡介乎32至70歲，檢獲共約102公斤懷疑大麻花及3公斤懷疑可卡因，市值超過2,350萬港元。（馬耀文攝）

警方毒品調查科高級督察何灝庭指，警方經調查後，懷疑有販毒集團將一大批大麻花由加拿大寄港，並且報稱該批貨物是工業用吸塵機，遂展開監控遞送行動，前日（16日）下午發現該批貨品被送到錦田元崗新村。

警員發現兩名男子對貨物進行拆貨工序，並抽出隱藏在工業用吸塵機內的懷疑大麻花，立刻上前截停及拘捕兩名姓楊和姓劉男子（48和55歲），涉嫌「販運危險藥物」罪，兩人報稱無業。行動中，警方共檢取150包以真空包裝的懷疑大麻花，總重量為102公斤。

同日（16日）下午，警方在沙田一個公共屋邨大廈外，截停一名姓黃（32歲）本地男子，在其身上檢出3公斤的懷疑可卡因。同時人員突擊搜查該屋邨的兩個公屋單位，拘捕兩名俱姓潘的本地男女，分別34歲及70歲。

調查顯示，潘男為販毒集團主腦，負責安排由加拿大運送來港的懷疑大麻花，招攬和指使其他被捕人處理該批大麻花。他亦涉嫌操控被捕人販毒，每人收取約數千至一萬元的報酬。上述3名被捕人報稱無業，涉嫌「販運危險藥物」及「串某販運危險藥物」被捕。

4名被捕人士現正被扣留調查，將被落案起訴，案件將於周一（19日）在屯門裁判法院提堂；另一名被捕的本地女子則被保釋候查。何灝庭指，相信行動已經成功瓦解販毒集團，並成功檢取其控制的所有毒品，相信無流出市面。另外，有被捕人利用自己公屋住所販毒，案件亦會轉介給相關部門跟進。

何灝庭指，相信行動已經成功瓦解了這個販毒集團，並成功檢取了這個販毒集團控制的所有毒品。（馬耀文攝）

警方重申，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如販運危險藥物，一經定罪，最高可判處罰款500萬元及終身監禁。警方呼籲市民切勿貪圖小利，被不法份子誤導或利用。