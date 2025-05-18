非華裔青年 · 反恐閃避球體驗決賽日　數百人攜手學防罪緊急應變

由警務處新界南總區主辦、跨部門反恐專責組及香港閃避球總會協辦，並獲全港少數族裔人士支援服務中心及民政事務總署鼎力支持的「啟迪伴你成長計劃」重點活動——「非華裔青年 · 反恐閃避球體驗」，今日（18日）圓滿結束。活動吸引超過110名來自不同族裔的青少年參與。決賽日亦於今日舉行，過百名非華裔青年分組角逐「啟迪成長盃」及「反恐精英盃」，最終由香港消防處「雷霆救兵」奪得全場總冠軍。



「啟迪伴你成長計劃」重點活動「非華裔青年 · 反恐閃避球體驗」決賽日，非華裔青年激烈比賽。

為促進多元共融、提升青少年防罪及反恐意識，新界南總區防止罪案辦公室今年首次結合體育競技與反恐防罪教育，舉行「非華裔青年 · 反恐閃避球體驗」活動。其中5月3日及10日的訓練日，除了邀請到香港閃避球總會兼港隊成員教授「六球式閃避球」技巧，亦有跨部門反恐專責組及香港海關青年國安大使團隊主講反恐及國安教育、機場特警組帶領體能及團隊訓練，以及讓參加者認識新型毒品「太空油」及防範技巧的禁毒教育，以寓教於樂方式鍛鍊青年心志及合作精神。

「啟迪伴你成長計劃」重點活動「非華裔青年 · 反恐閃避球體驗」訓練日，非華裔青少年積極參與閃避球訓練。

活動更巧妙結合閃避球運動的靈活應變理念，與警方推廣的「閃、避、求」反恐緊急應變指引（即「閃」：盡快以安全路線離開，不要停留拍攝；「避」：若無法離開現場，尋找掩護物或可上鎖房間匿藏，切勿使用發聲或發光裝置；「求」：在安全情況下，致電999報警求助）互相呼應，讓青年於比賽過程中實踐危機處理及反恐技巧。

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活動獲民政及青年事務局局長麥美娟親臨主禮，為青年打氣。她致辭時表示，政府各部門一直致力在不同範疇，為少數族裔人士提供支援。在融入社區方面，民政事務總署資助非政府機構，在全港設立了10間少數族裔人士支援服務中心，提供語文課程、輔導及融合活動等服務。她很高興見到今日多間支援服務中心都有組織隊伍參賽，藉此鼓勵他們服務的少數族裔青少年參與社區活動，了解最新的反恐和滅罪資訊。

「啟迪伴你成長計劃」重點活動「非華裔青年 · 反恐閃避球體驗」決賽日，民政及青年事務局局長麥美娟致辭。

除體育競技外，今日現場亦設有多個不同主題的防罪互動遊戲攤位，讓超過300名參賽學生、家長及嘉賓，能夠透過互動遊戲認識反恐、防騙、禁毒、愛護動物等重要的防罪信息。跨部門反恐專責組更準備了反恐互動劇場「緊急應變示範」，邀請少數族裔青少年現場參與學習「閃避求」和「應急三識」（識滅火、識自救、識逃生），加強反恐意識。現場嘉賓、合作夥伴及家長均大力支持，場面熱烈，充分體現社會各界攜手促進青年健康成長的力量。

新界南總區指揮官麥展豪在致辭中提到，少數族裔青少年在成長中面對不少挑戰，包括語言障礙、文化差異和社會偏見。他們往往難以融入主流社會，甚至在教育和職業規劃上感到孤立或迷茫。麥展豪強調：「困難不是生命中的阻礙，而是讓你們變得更堅強、更出色的機會！正如閃避球體驗，遇到困難時要學會靈活應對，勇敢尋求突破之餘，亦不忘身邊還有一直支持你的隊友、家長、老師及社會各界！」

「啟迪伴你成長計劃」重點活動「非華裔青年 · 反恐閃避球體驗」決賽日，警務處助理處長、新界南總區指揮官麥展豪致辭。

活動學員反應熱烈。來自巴基斯坦的14歲沙默表示：「參加閃避球體驗，讓我學到如何保護自己和團隊，也交到不同國籍的朋友，感受到香港社區的包容。」於決賽日勇奪「全場總冠軍」的香港消防處「雷霆救兵」隊伍，成員興奮表示：「原來我們也可以憑努力和團結，成為場上的主角！」

得獎名單

啟迪成長盃

冠軍：香港消防處 (雷霆救兵)（同時獲全場總冠軍）

亞軍：ONE中心 (禁毒第一隊)

季軍：民建聯少數族裔服務中心(尼泊爾火箭)

殿軍：HOME中心 (HOMEPIONS)

優異獎：HOPE中心 (防罪新希望)

反恐精英盃

冠軍：融匯CHEER (反恐共融隊)

亞軍：LINK中心 (守護者聯盟)

季軍：香港消防處 (救急先鋒)

殿軍： IDEA中心 (創意衝鋒)

優異獎：香港海關 (反恐小勇士隊)

「啟迪伴你成長計劃」重點活動「非華裔青年 · 反恐閃避球體驗」決賽日，啟迪成長盃及全場總冠軍香港消防處「雷霆救兵」。

多個合作單位代表均表示，今次活動不僅培養青年自信與抗逆力，更深化跨文化交流與守法意識，是推動社區多元共融的成功實踐。麥美娟勉勵各青少年朋友繼續保持比賽時展現的熱情、拼勁和永不放棄的精神，努力學習，日後回饋社會，齊心將香港這個家打造成一個更包容、和諧的社會。

香港閃避球總會發展及訓練總監倫子儒指出，閃避球是包容性極強的新興運動，球員可因應自身特點發展打法；而總會一直致力推廣閃避球運動，培育香港青少年代表隊早前亦於世界賽勇奪佳績，期望未來在政府的支持和市民日益關注本港閃避球發展下可以愈做愈好。

警方表示，「啟迪伴你成長計劃」不僅為少數族裔青少年種下了自信與希望的種子，更為香港這座多元文化的城市注入了更多可能性。繼往開來，「啟迪伴你成長計劃」將繼續秉持「啟迪無界限 成長創未來」的理念，聯合更多族裔團體及社區力量，舉辦更多元化的防罪及共融活動，讓青年在多元環境中發揮潛力、貢獻社會，攜手創建更美好、和諧的香港。