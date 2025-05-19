元朗年輕男子向小學女生搭訕　警加強巡邏　關愛隊籲家長提高警覺

八鄉北關愛隊今日（19日）於社交平台facebook發文，指元朗康樂路公園及球場有年輕男子向小學女生搭訕，更有請吃食物、送禮物及送女學生回家等行為，不知有何企圖，警方會重點加強上址一帶的巡邏，並呼籲家長提高警覺。



據了解，事發於4月中旬及4月尾的兩日，分別各有一名小學女生補習後，被一名年約18至20歲男子搭訕，過程中並無刑事成分，家長向校方提出事件，但未有報警，僅在社交媒體上提醒其他家長要提醒。惟警方知悉後，元朗特遣隊、軍裝巡邏小隊已主動多加巡邏及留意，暫未知相關男子身分。



關愛隊發文提醒家長留意陌生男子向子女搭訕。(八鄉北關愛隊fb截圖)

八鄉北關愛隊帖文指，近日收到區內學校通知，有兩名年輕男子（年約18-20多歲）在元朗康樂路公園及球場一帶向放學後前往補習及剛補習完路過的小學女生搭訕、結識、請吃食物、送禮物及送女學生回家等行為，未知有什麼企圖。

就上述事件，警方會重點加強上址一帶的巡邏，並希望學校能向家長發出通告，提醒各家長及子女若在街上遇到陌生人搭訕，應不予理會及立即離開，有需要或危險時可大聲呼救及報警求助，同時若有學生遇到上述情況應通知學校老師，若有問題請聯絡學校聯絡主任協助處理。