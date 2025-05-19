《警聲百二秒》推新一季　將深入介紹警隊　助市民更了解警察故事

警隊資訊節目《警聲百二秒》推出第三季，將以新形式繼續助市民輕鬆認識警隊資訊。節目由無綫電視與香港警務處警察公共關係部聯合製作，今日（19日）在將軍澳電視廣播城舉行開鏡拜神儀式，警務處處長周一鳴、助理處長(公共關係)陳思達、公共關係部總警司梁仲文均有出席。



今季節目突破以往，以系列形式深入介紹警隊不同部門及警務知識，例如警察招募、警察談判組、傳媒聯絡隊及海上安全等，讓觀眾更全面了解警隊在不同崗位上的專業訓練、日常工作及背後故事。今季大部分集數更採用真實警察場地拍攝，例如香港警察學院、警察招募中心及八鄉少年警訊中心等，令內容更貼地、更具真實感。

《警聲百二秒 III》今日在將軍澳電視廣播城舉行開鏡拜神儀式。

新一季繼續由主持人 Winnie、Felix及伊人聯同星級藝人，每集用120秒，以輕鬆、貼地的手法全方位介紹警隊資訊。《警聲百二秒 III》將於6月22日起，逢星期日晚上7時30分在無綫電視播出，節目亦會於警隊社交媒體平台重播，方便市民隨時重溫。

警方表示，警隊會繼續積極透過各種適當渠道，與不同機構合作，利用多元平台擴闊與市民的接觸面，向市民提供警隊最新資訊，展示警隊正面形象，積極講好警察故事，加強公眾對警隊的信心，以促進警民關係。