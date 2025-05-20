將軍澳環保大道爆水管　沖廁水傍晚恢復供應　10條巴士線續改道

將軍澳環保大道往將軍澳隧道方向爆水管，涉事水管為一條直徑900毫米鹹水供水管。受事故影響，環保大道（往九龍方向）近清水灣半島的全線封閉，10條巴士線須改道⾏駛。



至晚上7時許，水務署在facebook發帖，指經工程團隊努力搶修，相關水管維修工作已經完成，受影響的沖廁水供應亦已於傍晚恢復。該署正進行餘下的路面復修工作，預計於明日（21日）中午前重開受影響的車線。署方感謝受影響市民及道路使用者的體諒。



水務署正搶修。（方國珊Facebook 圖片）

水務署正搶修，以盡快完成相關水管維修工作及重開受影響的道路。（方國珊Facebook 圖片）

水務署正搶修。（讀者提供）

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運輸署宣布，因水管爆裂，環保大道（往九龍方向）近清水灣半島的全線仍然封閉。受影響九巴巴士路線49 ,298 ,290E ,290X ,298E ,298F ,298X ,690S ,N290（往將軍澳隧道方向）及城巴巴士路線790 （來回方向）須改道行駛。有關個別巴士路線的最新服務情況，市民可參閱巴士公司的網頁或流動應用程式內的資訊。

受上述臨時交通安排影響，日出康城、將軍澳⼯業邨、石角路、及百勝角路⼀帶的駕駛人士如若前往將軍澳市中心⼀帶或九龍方向，請考慮改用環澳路、跨灣連接路及其友路。

水務署今日（20日）凌晨接獲報告指將軍澳環保大道往將軍澳隧道方向有水管滲漏，經了解後確認涉事水管為一條直徑900毫米鹹水供水管，用作供應沖廁水予日出康城，石角路，百勝角路 ，蓬萊路，將軍澳工業邨及調景嶺一帶處所。

受事故影響，環保大道介乎蓬萊徑與蓬萊路之間往將軍澳隧道方向的行車線須暫時封閉，以配合緊急維修工作。署方已就事故與當區區議員聯絡，並會保持緊密溝通。署方工程團隊正全力搶修，以盡快完成相關水管維修工作及重開受影響的道路，並就有關事故對市民構成不便表示抱歉。