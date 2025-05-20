36歲內地遊客持步槍手槍搭港鐵　市民恐慌報案　警查天眼即日拘捕

一名內地遊客，昨日（19日）手持步槍及手槍現身鬧巿，並乘坐港鐵，引起巿民恐慌致電報警。警方追查下，在佐敦吳松街拘捕該名36歲男子，他涉嫌管有仿製槍械，行動中檢獲兩支仿製槍、彈匣及彈珠。警方正調查疑犯持仿製槍的動機，同時呼籲遊客要遵守本港管有槍械的相關法例。據知，被捕人於周日（18日）來港，在九龍區的店舖購買兩支仿製槍。



油尖警區重案組第二隊高級督察崔炳熙稱，昨日接獲巿民報案，指於上午6時40分在港鐵尖沙咀站，目擊一名男子持疑似步槍及手槍向車站月台進發。警方隨即翻看「銳眼」計劃安裝的閉路電視展開追蹤，最後發現疑人在月台上車後，於佐敦站落車，並往上海街方向前行。

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同時下午2時，警方在吳松街截獲該名36歲內地男子，將他押返賓館，結果檢獲其攜帶的兩支仿製槍械、彈匣、加壓器及膠彈珠。疑犯目前被扣留調查，槍械則被送往檢驗，以確定是否符合相關規例及條例。

崔炳熙續稱，調查後相疑人是單獨行事，並非結合任何組織或同黨，亦非前往襲擊，惟動機仍在調查。崔指出，他光天白日下攜帶仿製槍械，且槍械毫無包裝，引起巿民恐慌。

崔炳熙呼籲遊客要遵守本港管有槍械的相關法例。（林澤鋒攝）

崔炳熙指出疑犯是遊客，他呼籲無論是巿民或是遊客，在港都必須嚴格遵守相關法例。根據香港法例第238章20條，任何人管有仿製槍械即屬犯罪，最高可處監禁2年。

另外，根據《武器條例》（第217章）第4條，任何人管有違禁武器，例如鐵蓮花及伸縮棍等，即屬犯罪，可處監禁3年。