油麻地避風塘附近躉船奪命意外　男工人遭纜索擊中　斷手送院不治

油麻地海面發生奪命意外。據了解，今日（20日）凌晨約1時15分，一名61歲姓張男工人在油麻地避風塘附近海面一艘躉船上工作期間，突然被纜索擊中，手部嚴重受傷，被送往律敦治醫院搶救後不治。警方及海事處人員正調查事件，初步無刑事成分。據知，死者前臂目前仍下落不明，人員曾落水搜索無果。警方將案件列作工業意外，交由海事處跟進。



《香港01》記者今午到西九一帶了解，見到涉事躉船仍停泊在故宮文化博物館對開海面，船上部分位置有警方封鎖膠帶。消息指，事發時躉船正由一艘拖輪拖行，其間連接躉船和拖輪的纜索，突然擊中工人，令他受傷。

據了解，一名工人在油麻地避風塘附近一艘躉船上工作期間，被連接躉船及拖輪的纜索擊中，手部重創，送院搶救後不治。涉事躉船仍停泊在故宮文化博物館對開海面。（梁偉權攝）

警方指，於今日凌晨1時15分接獲一艘油麻地近新油麻地避風塘錨地的躉船船員報案，指其男同事倒臥於船上。救援人員趕至，61歲姓張男事主昏迷被送往律敦治醫院治理，其後被證實死亡。經初步調查，張男於躉船工作期間，連接拖船跟躉船的鋼纜意外鬆脫，並在甲板上橫掃，其間擊中張男。警方將為安排為張男驗屍確定死因。

海事處回覆《香港01》查詢表示，於今日凌晨約1時20分接獲水警通知，指有人在油麻地避風塘一艘躉船上暈倒。海事處隨即派員到場，經初步了解得悉該船上一名男子被鋼纜擊中，昏迷送院後證實不治。海事處目前正就該宗意外進行調查。

《香港01》亦曾致電德寶查詢該艘船是否凌晨發生意外，職員僅表示負責人不在公司，並指暫時不作回應；記者正以電郵嘗試向德寶查詢事件。

據了解，一名工人在油麻地避風塘附近一艘躉船上工作期間，被連接躉船及拖輪的纜索擊中，手部重創，送院搶救後不治。（梁偉權攝）