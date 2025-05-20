好人好事｜市民為車禍傷者撐傘　3個月後獲答謝﹕莫以善小而不為

今年2月12日，紅磡差館里近觀音廟對開發生一宗車禍，六旬婦人遭紅Van撞倒，倒地後腦流血。事發時正下著雨，網上流傳的一張現場照片，可見一眾熱心市民、救護人員及警員的暖心舉動，團團包圍着傷者，為其撐傘擋雨。



當日有份撐傘的一名市民，昨日在社交平台發文分享一則故事。文中指，在車禍發生後3個月，竟收到傷者致電，指她留醫深切治療部一段時間後，情況好轉，因此向帖主親口答謝，在危急關頭安撫她，「姨姨話好記得我一路都同佢講野，佢先無咁驚。」帖主對傷者主動「報平安」表示窩心，更指「莫以善小而不為」。有網民看畢後留言「香港人其實真係最mean但又最熱心」，又形容「獅子山下精神，守望相助嘅人情味」。



現場圖片可見，女子被撞後受傷倒地，警員為其開傘擋雨。（Tung Gor Gor/黃埔人•紅磡人•土瓜灣人）

該名網民昨日（19日）在社交平台Threads分享，在今年2月12日紅磡發生的一宗車禍，她當時路經現場，並聽到有人大嗌「有人俾車撞到，有冇遮呀？」，事主義不容辭，立即衝上前幫忙，發現一名女傷者被小巴撞倒，「姨姨後腦著地不停流血」。為了幫助傷者保持清醒，以及防止因淋雨而失溫，除了她以外，亦有多名熱心市民前來幫忙，「 好多人一齊黎（嚟）幫手又擔遮又傾計」。

事主更詢問傷者家庭背景，以聯絡其家人。最終，事主待救護員到場，查詢送院地址後，通知傷者家人便離開現場。事主坦言，事發當晚「心掛掛都碌下（手機）有冇新聞」，但沒有尋獲太多報導，因此「相信冇消息都係最好嘅消息」。

事主撰文分享經過。（Thread＠myselflo）

事隔3個月，事件迎來後續，她近日接獲一個陌生電話，本來「懷着詐騙電話嘅心情去聽」，未料竟接獲當時車禍傷者來電，親口答謝。傷者指「住左好耐醫院，又入埋ICU，依家總（終）於好返啲」。對於傷者親自「報平安」，帖主感到窩心溫暖。

帖主於文中又提到「莫以善小而不為」，「雖然自己好似都無做過啲咩，都係擔下遮，踎係隔離吹下水」，往往微不足道的舉動，已經能幫助到人，「姨姨話好記得我一路都同佢講野，佢先無咁驚」。

有網民看畢後，大讚事主「好善良」，帖主則回覆是舉手之勞。亦有自稱傷者媳婦的網民留言﹕「世界真係細！真係好多謝你嘅幫忙🙏🏻感恩奶奶好返好多！」。亦有網民形容事件彰顯「獅子山下精神，守望相助嘅人情味」，「香港人其實真係最mean但又最熱心」。