牛頭角老翁疑過7條行車線　遭九巴撞飛8米不治　車長涉危駕被捕

牛頭角發生致命車禍。本周二（20日）晚上10時許，一輛1A線九巴由尖沙咀碼頭開往秀茂坪方向，至彩雲道對開時，左邊車頭撞到一名八旬老翁。傷者飛彈約8米，受傷倒地，昏迷不醒，稍後由救護車送往聯合醫院搶救，但告不治。



現場所見，馬路遺下血跡，巴士左邊車頭擋風玻璃碎裂，車尾遺下一隻鞋，涉案車長登上警車接受調查。

警方經調查後，相信老翁先在觀塘道往黃大仙方向，橫過4條行車線，進入中間花槽，然後再走出往淘大方向的3條行車線，至中線時被巴士撞到。警方以涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」罪名拘捕38歲姓詹的車長。

據了解，死者住在九龍灣啟業邨。由啟業邨往得寶花園方向，要在彩石里或九龍灣港鐵站才有行人天橋。

涉案車長登上警車接受調查，事後被捕。（陳永武攝）

巴士左邊車頭擋風玻璃龜裂。（陳永武攝）

警方稱，正調查昨日（5月20日）在牛頭角發生的致命交通意外，意外中一名男子死亡。晚上10時53分，一名38歲男子駕駛一輛巴士沿牛頭角道南行，駛至近彩雲道休憩處時，撞倒一名正過路的吳姓84歲男子。

該名男子頭部嚴重受傷，昏迷被送往聯合醫院治理，於晚上11時17分被證實死亡。

該名巴士司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，現正被扣留調查。

東九龍總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。任何人如目睹意外發生或有任何資料提供，請致電3661 0262或3661 0277與調查人員聯絡。

車尾遺一隻鞋。（陳永武攝）

馬路遺下血跡。（陳永武攝）