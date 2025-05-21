有片｜警與食環打擊阻街　巴籍男叫嚚遭撳地　涉未展示身份證被捕

網上近日流傳一段影片，片中一名非華裔男子在油麻地上海街與寧波街交界，被數名便衣男子包圍及查看其物品，其後非華裔男突然情緒激動，被該批便衣男子撳地制服。其間非華裔男一度「爆粗」，並大叫「唔好X掂我個頭！」



據了解，當時警方正聯同食環署人員就阻街問題執法，其間該名23歲巴基斯坦籍男疑叫囂，警員遂上前阻止及要求他提供身份證明文件，惟他未能提供，警員於是將他拘捕。其間男子情緒激動，警員遂將他壓在地上。



巴籍男被鎖上手銬，多名相信為便衣警的男子將他包圍。（IG/hkbrawler）

事發在寧波街及上海街交界休憩花園對開，當時涉事巴籍男已被鎖上手銬倚在花槽，5名相信為便衣警的男子包圍在他身邊，當中有人按住巴籍男的膊頭。其間巴籍男突然掙扎，爆粗大叫「X你老X」，便衣警隨即分別捉住其手臂和肩膊，並有人「勾腳」將巴籍男按倒在地，再跪在他背上。

巴籍男被壓在地面上，仍繼續爆粗大叫，一度高呼「我唔舒服！」、「你唔好掂我呀！我無紋身啫，你老X」、「黑警！你唔好X撳我個頭！」由於當時他被壓在馬路上，有便衣警着在場其他人員協助「截一截車」。其後一輛銀色七人車駛到各人旁邊，打開車門稍作停留後駛走，巴籍男隨即亦被扶起帶走。片段至此結束。

巴籍男情緒激動，便衣警分別捉住其手臂和肩膊，並有人「勾腳」將巴籍男按倒在地。（IG/hkbrawler）

據了解，事發在5月19日下午。警方油麻地分區特遣隊人員，聯同食環署人員，當日下午約3時半，在上海街一帶進行聯合行動，打擊阻街及交通違例事項期間，一名非華裔男子突然上前叫囂。警員上前調查，其間男子仍情緒激動，人員遂以手將其制服。經初步調查，該名23歲非華裔男子涉嫌「未能出示身份證明文件」被捕，人員已向其發出傳票。

據知被捕男子為巴基斯坦籍，本身持有香港身份證，但事發時未能出示證件。