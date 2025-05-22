跨部門油尖打擊非法勞工兼掃黃　32男女被捕

警方表示，油尖警區聯同入境事務處昨日（21日）在區內展開代號「冠軍」（CHAMPION）的打擊非法勞工及掃黃行動，突擊搜查區內多個地點，共拘捕32人。



執法人員拘捕多人。（警方提供）

行動中，執法人員拘捕21名內地女子、6名非華裔女子、一名本地女子以及4名非華裔男子，他們年齡介乎21歲至60歲，分別涉嫌 「逾期居留」、「違反逗留條件」、「聘用非法勞工」及「未得授權在香港接受僱傭工作」。所有被捕人現正被扣留調查，部分被捕人稍後將交由相關部門跟進。

執法人員拘捕多人。（警方提供）

據了解，所有涉案內地女子持雙程證到港，全部被捕非華裔女子來自印尼，其中兩人持護照，各有一人持「行街紙」和本港身份證，餘下兩人沒有證件，至於涉案非華裔男子中，其中兩人來自來自孟加拉，分別持護照到港和沒有證件，餘下兩人分別來自巴基斯坦和印度，各持「行街紙」和護照。

執法人員拘捕多人。（警方提供）

警方表示，根據香港法例115章《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務，一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁3年。僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰為罰款50萬元及監禁10年。而任何人違反對他有效的逗留條件，一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁2年。