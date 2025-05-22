海關截赴澳門走私船　檢$2,800萬魚翅海味、美容針及加熱煙等

海關於5月9日破獲一宗利用貨船走私案件，在香港西南面水域，截獲一艘正開往澳門的貨船，檢獲大量走私貨物，包括懷疑受管制的魚翅、乾貨海味、美容針劑、電子零件及另類吸煙產品，市值超過2,800萬元。



海關表示，案中船員提供一份簡陋粗疏的載貨艙單，引起海關懷疑；而且不法份子將加熱煙產品，收藏在一些印有日用品牌子的紙箱內，魚目混珠。據了解，船上當時有9名本地船員，暫時無人被捕；海關正追查有關貨物的來源去向。



海關在涉事貨船檢獲大量走私貨物，包括懷疑受管制的魚翅、乾貨海味、美容針劑、電子零件及另類吸煙產品，市值超過2,800萬元。（陳浩然攝）

今年5月9日，海關區域巡邏船在香港西南面水域進行反走私巡邏， 在分流對出水域截停了一艘正在開往澳門的貨船，貨船上共有9名本地船員，船上擺滿了大批散裝貨物。當海關人員出示載貨艙單時，船員僅能提供一份簡陋粗疏的檔案，引起海關懷疑。

港口及海域科海域行動組督察陳景鋒指，人員相信貨艙中混雜了未列艙單的貨物，企圖藉其他貨物掩人耳目，進行走私活動。海關隨即將該艘貨船，押送到屯門海關船隊基地，作進一步檢查後，關員在貨艙內發現一批未列艙單貨物，包括懷疑受管制的魚翅、乾貨海味、美容針劑、電子零件及一些另類吸煙產品和煙草等，市值超過2,800萬港元。

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海關有組織罪案調查科特別調查第一組調查主任胡雪兒指，海關將循不同角度調查貨物來源及最終目的地。案中，不法份子將一些另類吸煙的產品，藏在一些印有日用品牌子的紙箱內，企圖將加熱煙及煙草，偽裝成一般日用品上出口。另外，海關亦留意到不法份子將一些未列艙單的貨物，藏在大量已列艙單的貨物裡面，企圖魚目混珠，不過難逃法眼。

港口及海域科海域行動組督察陳景鋒（左）及有組織罪案調查科特別調查第一組調查主任胡雪兒 （右）交代案件。（陳浩然攝）

海關重申，走私屬嚴重罪行，根據進出口條例，任何人輸入或輸出未列艙單的貨物，即屬違法，一經定罪最高可被判罰款港幣200萬元及監禁7年。根據《保護瀕危動植物物種條例》（第586章），任何人如非按照《條例》規定進出口或管有瀕危物種均屬違法。一經定罪，最高可被判罰款1,000萬元及監禁10年，有關物品亦會被充公。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑走私活動。