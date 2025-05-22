自製糧單呃$26萬創科實習津貼　警拘9男女　包括主腦及8名大學生

警方破獲一宗騙取政府創科實習計劃津貼案。一名男子於2023年至2024年間，在大學的求職平台，以兩間公司名義假意聘請8名本地大學生，出任短期實習職位，其後卻向學生表示毋須實際工作，更以銀行過數向學生發出「薪金」製造出糧證明，再以500至1000元報酬利誘，要求學生以現金將薪金退回。有關公司騙取26萬元津貼，其中14萬元已獲批。警方拘捕9人，包括公司董事主腦及8名本地大學生。



一名男子以兩間公司名義假意聘請8名本地大學生，出任短期實習職位，其後卻向學生表示毋須實際工作，騙取政府創科實習計劃津貼。（戴慧豐攝）

招聘8名本地大學生實習職位 毋須實際工作領500至1,000元報酬

警方2024年11月接獲本港一間大學求助，指一名28歲姓邵男子在2023至2024年期間， 以兩間公司的名義，在該大學刊登創科實習職位廣告，假意聘請8名本地大學生，出任創科相關的短期實習職位，其後卻向他們表示相關實習職位毋須實際工作，只要簽署一些文件假裝獲聘，騙取創新科技署轄下的創科實習計劃津貼。

西區助理指揮官（刑事）署理警司盧健邦指，該名男子又以銀行過數方向學生發出「薪金」製造出糧證明，惟每次發薪後，便要求學生以現金方式將薪金退回，同時向每位學生發放500至1,000元的車馬費作報酬。

該男子其後用相關文件，申請計劃的實習津貼，2023年6月至2024年9月期間，先後提交資助申請，涉款約26萬元，其中約14萬元已獲批，並匯入指定公司賬戶。

西區助理指揮官（刑事）署理警司盧健邦交代案件。（戴慧豐攝）

被捕人包括8名本地大學生

西區警區刑事部經過深入調查，鎖定涉案人士身份，一連兩日（21至22日）採取行動，在全港各區以涉嫌「串謀詐騙」拘捕7男2女（年齡19至28歲），包括報稱為公司董事的主腦及8名本地大學生。另外，警員持法庭搜令搜查涉案兩間公司及被捕人住所，檢獲一批電腦、電話及相關工作文件。所有被捕人士獲准保釋候查，須於7月中旬向警方報到。案件交由西區警區科技及財富罪案組跟進調查。

據悉，被捕8名大學生全部持香港身分證， 在見工時並不知情，惟在獲聘簽合約時已得知毋須工作 ，便能換取薄酬。消息指，涉案兩間公司有關連，並非空殼公司，兩間公司分別從事五金及科技等行業。

暑假將至，警方呼籲學生，在尋找暑期工時要格外小心，切勿誤墮求職陷阱，不要輕易相信聲稱毋須工作便可賺錢的工作。串謀詐騙為嚴重罪行，一經定罪，最高可以判監14年，年輕人切勿被不法分子誤導或利用，為金錢利益而以身試法。