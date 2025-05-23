南灣隧道遭撞斃職員入職10年　運輸署﹕有反光衣　遵從承辦商指引

南灣隧道今日（23日）凌晨發生致命車禍，一名61歲隧道公司男職員遭一輛Tesla撞飛5米，送院後不治。南灣隧道營辦商三號幹線（郊野公園段）有限公司表示，被撞斃的職員任職交通督導員，工作經驗逾10年。



運輸署亦對意外深表難過，向其家屬致以慰問，並指事故現場所有工作人員均有穿着反光衣，並遵從承辦商制定的指引，現已要求營辦商全面配合警方調查，並就事件提交詳細報告。



被捕司機黑布蒙頭帶走。（李家傑攝）

三號幹線（郊野公園段）有限公司回覆查詢時指，今日凌晨約零時27分，一輛私家車疑似因故障，停泊於距離南灣隧道入口大約200米、往九龍方向管道內的慢線。青沙管制區控制室隨即啟動燈號封閉相關行車線，並派出巡邏車和兩名職員前往現場瞭解及提供協助。在隧道入口另有兩名職員完成擺放雪糕筒封閉慢線後，一輛私家車突然沿慢線駛近撞向雪糕筒，繼而撞飛在圍封區內的一名職員。

就是次交通意外，公司職員已根據既定的交通管理程序，採取相關交通措施作出警示及封閉行車線以保障道路安全。至於今次意外中不幸離世的職員，任職交通督導員，工作經驗逾10年，日常主要負責處理一般指揮交通及相關工作。

公司對有關職員於執勤期間不幸身亡深感難過，已向其家人致以深切慰問，並會提供適切及可行協助。同時，公司十分關注事件，將會全力配合警方及相關部門的調查工作。

Tesla左邊倒後鏡損毀。（李家傑攝）

運輸署表示，對一名營辦商員工在南灣隧道工作期間，遇上交通意外離世深表難過，並向其家屬致以最深切慰問。署方已敦促承辦商盡力為家屬提供一切可行協助。

署方表示，今日凌晨，該名員工為配合隧道管道內慢線的故障車輛救援工作，在往九龍方向入口已封閉的慢線上執行交通管理。初步調查顯示，事故現場所有工作人員均有穿着反光衣，並遵從承辦商制定的指引。

運輸署強調，非常重視工作安全，一直嚴格要求營辦商遵守相關工作指引。警方正調查事故原因。署方已要求營辦商全面配合警方調查，並就事件提交詳細報告，署方會按報告結果作適當跟進。

案發於今日（23日）凌晨零時40分，南灣隧道管道往九龍方向入口外慢線、近運輸署車輛檢驗綜合大樓有車輛故障，數名隧道公司職員在場封鎖慢線指揮交通，放置雪糕筒後準備離開。其間一輛Tesla沿中線駛至，懷疑未有留意現場路面情況，突然切入慢線，收掣不及撞向雪糕筒，繼而撞飛其中一名隧道公司職員。傷者飛彈約5米外，跌在防撞欄內石壆位置，同事慌忙報警。

61歲姓楊傷者腿部嚴重受傷，陷入昏迷，雖然一度恢復知覺，惟送抵瑪嘉烈醫院搶救，延至凌晨2時17分不治。40歲方姓男司機涉嫌「危險駕駛導致他人死亡」拘捕。新界南總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661 1446與調查人員聯絡。

Tesla左邊倒後鏡損毀。（李家傑攝）

Tesla車頭輕微損毀。T（李家傑攝）

傷者被撞飛大約5米，跌到附近防撞欄內石壆位置。（李家傑攝）