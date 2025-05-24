馬料水赤泥坪村緬甸蟒吞貓　不敵「蛇王」擒拿吐貓屍

馬料水赤泥坪村今早上演一幕蟒蛇吞貓，復遭「蛇王」擒拿的場面。今日（24日）早上6時25分，赤泥坪村的村民報案，指發現一條約2.5米長的蟒蛇纏繞並吞噬一隻野貓；警方到場召「蛇王」協助處理。



蟒蛇在「蛇王」擒拿下吐出貓屍。（翁鈺輝攝）

「蛇王」IVAN到場在草叢找到該條蟒蛇，只見牠腹部隆起，張口吐舌，狀甚嚇人。「蛇王」戴上手套，用手抓着蛇尾，扯大纜般用力將牠拉出來。蟒蛇受驚下把貓吐出，惟貓隻已然當場死亡。「蛇王」隨即將蟒蛇放入布袋交予警方及漁護署人員，稍後將轉交嘉道理農場處理。

蟒蛇腹部隆起，張開口可見貓的一條腿。（翁鈺輝攝）

蟒蛇把貓吐出，惟貓隻當場死亡。（翁鈺輝攝）

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「蛇王」IVAN稱，這是一條雄性，約6歲大的緬甸蟒。他接獲通知到場時，蟒蛇匿在草叢斜坡，他要使力地將之拉出來。其間蟒蛇疑受驚吐出貓隻，但貓隻四肢僵硬，明顯死亡。由於蟒蛇是受保護動物，會交嘉道理農場檢驗後放生。

IVAN自小喜歡爬蟲類動物。（翁鈺輝攝）

緬甸蟒是野豬天敵 可控制其數量

IVAN致力動物保育及教育工作，他指香港有50種蛇，其中緬甸蟒生存出現問題，因為土地開發，被迫到來民居搵食：「可能係大自然搵唔到食，畀流浪貓狗嘅氣味吸引咗。」

他建議巿民盡量收養流浪貓狗：「流浪貓狗同大自然野生動物有衝突，細蛇被貓玩死，大蛇就食貓，結果兩敗俱傷，對自然生態係無益嘅循環。」

此外，他又指出緬甸蟒數量分布多「一胎生幾十條，但係因為土地發展，搵唔到食物。其實佢哋係可以控制野豬數量嘅天敵，保護緬甸蟒可控制野豬數量。佢可以成隻野豬吞咗，西貢成隻BB牛都試過。」

IVAN指今次的雄性緬甸蟒不算大條，如果雌性，可以4至5米長，而一般緬甸蟒20至30歲壽命。