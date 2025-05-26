警務處與數字辦舉行網絡安全演習　提升政府應對網絡攻擊能力

警務處網絡安全及科技罪案調查科與隸屬於數字政策辦公室（數字辦）的政府電腦保安事故協調中心，今日（26日）合辦第九屆「跨部門網絡安全演習」，首次增設反恐專題環節「跨部門反恐暨資訊科技安全挑戰賽」及「網絡防禦挑戰賽」，以強化政府應對網絡恐怖主義威脅的整體防禦實力，以及提升人員處理網絡安全事件的能力。



警務處網絡安全及科技罪案調查科與隸屬於數字政策辦公室（數字辦）的政府電腦保安事故協調中心，今日（26日）合辦第九屆「跨部門網絡安全演習」。(數字辦FB圖片)

警務處處長周一鳴致辭時表示，政府在推動數位化以提升行政效率的同時，亦面臨日益嚴峻的網絡安全挑戰。各政府部門務必做好充分準備，加強跨部門緊密協作，進一步預防網絡事故並強化應變能力，確保香港在國家安全體系中發揮重要且獨特的角色，共同維持社會穩定，保障國家利益。

數字辦助理數字政策專員（項目管理及網絡安全）陳慧中則指，隨着數字經濟不斷發展，網絡安全已成為推動政府高效運作及公共服務創新的關鍵基石。她希望通過是次演習，讓參與者能夠親身體驗如何從偵測威脅、分析入侵和應對攻擊，藉此累積寶貴的實戰經驗，掌握應對真實網絡攻擊的有效策略。

警務處網絡安全及科技罪案調查科與隸屬於數字政策辦公室（數字辦）的政府電腦保安事故協調中心，今日（26日）合辦第九屆「跨部門網絡安全演習」。(數字辦FB圖片)

「跨部門反恐暨資訊科技安全挑戰賽」由資訊安全及科技應用工作小組協助統籌，透過高互動的實時問答平台，提升各政策局及部門管理層人員和資訊科技保安主任的資訊保安意識及應對網絡安全威脅的決策能力；「網絡防禦挑戰賽」則採用「攻防對抗」的模式進行演練，參與者組成不同的 「藍隊」，在虛擬網絡環境中共同應對由網絡安全業界專家和學界組成的「紅隊」所發動的模擬網絡攻擊。

警務處網絡安全及科技罪案調查科與隸屬於數字政策辦公室（數字辦）的政府電腦保安事故協調中心，今日（26日）合辦第九屆「跨部門網絡安全演習」。(數字辦FB圖片)