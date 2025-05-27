天水圍貨倉三級火｜鐵皮頂倒塌屢傳巨響　牆身變形　消防續射水

天水圍廈村路一個物流中心發生三級火，地下貨倉貨物被熊熊烈火吞沒，冒出濃濃黑煙，遠至深圳可見。火警中，一名男子背部燒傷送院。消防員持續向火場射水，濃煙不斷冒上半空，現場不時傳出巨響，相信是貨倉內支架墮下所致，倉庫頂部鐵皮已經倒塌，周邊鐵皮彎曲。附近貨倉的職員表示及時逃生，離開時聽到爆炸聲。



消防員持續向火場射水，濃煙不斷冒上半空，現場不時傳出巨響，相信是貨倉內支架墮下所致，貨倉頂部鐵皮已經倒塌，周邊鐵皮彎曲。（黃煦緻攝）

在附近貨倉工作的員工表示，中午12時半見到涉事貨倉冒煙，上前查看發現起火，於是立即離開。有同事手柱拐杖，腳打石膏行動不便。不消10分鐘時間，貨倉已經陷入火海，更傳出爆炸聲。

其中一名走火警的顏先生表示見到大煙後，召集所有存倉同事避過火災，全體同事都安全。他坦言「當然係會有少少驚慌，同事都好有秩序地去疏散，呢方面做得好好嘅我哋今日。」

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天水圍廈村路一個物流中心貨倉發生火警，大量濃煙席捲半空，一人燒傷送院。（翁鈺輝攝）

事發於今日（27日）中午12時40分，天水圍廈村路一個物流中心貨倉發生火警。據報有貨物起火，大量濃煙席捲半空。消防員到場派出搜救隊協助，並出動兩條喉及兩隊煙帽隊救火。火警中，一名男子背部燒傷送院。

消防處於下午1時33分將火警升為三級，加派人手，並提醒市民如受到隨風飄散的煙霧和異味影響，請關閉門窗及保持鎮定。

網上流傳的片段顯示，物流中心地下倉庫起火，全層幾乎陷入火海，滾滾濃煙冒出。

網上圖片可見一個物流中心倉庫冒出火焰，濃煙滾滾。(Bosco Chu)

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天水圍貨倉火光熊熊 消防員開喚喉灌救



天水圍貨倉起火，消防員出動兩條喉及兩隊煙帽隊救火。（消防處圖片）

濃煙席捲半空 數公里外清晰可見



天水圍廈村路近木人巷士多一個物流中心發生火警，濃煙席捲半空。（讀者提供圖片）

天水圍廈村路近木人巷士多一個物流中心發生火警，濃煙席捲半空。（讀者提供圖片）

廈村路的物流公司發生火警，濃煙席捲上半空，遠遠也可看見。（facebook「天水圍街坊鄰里」圖片）

廈村路的物流公司發生火警，濃煙席捲上半空。（facebook「天水圍街坊鄰里」圖片）