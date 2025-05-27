天水圍貨倉三級火｜附近貨倉員工：少少驚　但平日有演習訓練有素

天水圍廈村路一個物流中心貨倉，今日（27日）中午12時40分發生火警，消防於下午1時33分將火警升為三級，至下午5時左右，仍在動用6條喉及6隊煙帽隊灌救，危害物質事故支援隊亦奉召到場。火警中，一名53歲男子背部燒傷，清醒送屯門醫院治理；另有一人被送往天水圍醫院救治。



警方指，暫有140人疏散。《香港01》記者在現場了解，多名附近貨倉的員工表示，發現大煙後已立即安排同事疏散，出事貨倉數分鐘內已「好大火」及傳出疑似爆炸聲；亦有附近貨倉員工指，雖然有少許驚慌，但平時公司都有火警演習，故同事「訓練有素」，有序疏散。



天水圍廈村路一個貨倉發生三級火，濃煙沖天，消防到場灌救。（林振華攝）

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起火地點旁邊的貨倉，有十多名職員疏散，當中有人腳部戴上保護套，手持拐杖，由同事陪同離開。她們稱起初見到有煙，走近查看發現有火警，於是報警求助並疏散；起火貨倉在「超短時間」、幾分鐘內已燒至「磡磡聲」，更傳出「嘭」一聲巨響。

附近一個物流貨倉的主管李先生表示，其公司有約20人疏散，「我哋見到有煙就走啦」。他指附近一帶有多間物流公司及貨倉；其貨倉與出事貨倉有馬路相隔，「燒唔到過嚟呢邊」，故電力未有受影響，但員工均已離開公司，「今日即係做半日㗎咋」。

天水圍廈村路一個貨倉發生三級火，附近另一貨倉的主管李先生表示，其公司有約20人疏散，「我哋見到有煙就走啦」。（黃煦緻攝）

同樣在附近貨倉工作的顏先生，受訪時則表示，事發時「突然之間好大煙」，公司於是通知同事盡快疏散，「召集晒所有同事去走火警」，數十名同事全部安全撤離。他稱雖然得知發生火警後「有少少驚慌」，但平日公司有安排火警演習，故他們已「訓練有素」，「同事都好有秩序地去疏散，呢方面做得好好嘅我哋今日」。

天水圍廈村路一個貨倉發生三級火，附近另一貨倉的員工顏先生表示，其公司有數十人疏散，但平日火警演習「訓練有素」，「同事都好有秩序地去疏散，呢方面做得好好嘅我哋今日」。（黃煦緻攝）

出事貨倉貨物被熊熊烈火吞沒，冒出濃濃黑煙，遠至深圳可見。。消防員持續向火場射水，濃煙不斷冒上半空，現場不時傳出巨響，相信是貨倉內支架墮下所致，倉庫頂部鐵皮已經倒塌，周邊鐵皮彎曲。附近貨倉的職員表示及時逃生，離開時聽到爆炸聲。

消防員持續向火場射水，濃煙不斷冒上半空，現場不時傳出巨響，相信是貨倉內支架墮下所致，貨倉頂部鐵皮已經倒塌，周邊鐵皮彎曲。（黃煦緻攝）

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天水圍廈村路一個物流中心貨倉發生火警，大量濃煙席捲半空，一人燒傷送院。（翁鈺輝攝）

事發於今日（27日）中午12時40分，天水圍廈村路一個物流中心貨倉發生火警。據報有貨物起火，大量濃煙席捲半空。消防員到場派出搜救隊協助，並出動最少6條喉及6隊煙帽隊救火。火警中兩人送院，當中一名男子背部燒傷。

消防處於下午1時33分將火警升為三級，加派人手，並提醒市民如受到隨風飄散的煙霧和異味影響，請關閉門窗及保持鎮定。網上流傳的片段顯示，物流中心地下倉庫起火，全層幾乎陷入火海，滾滾濃煙冒出。

網上圖片可見一個物流中心倉庫冒出火焰，濃煙滾滾。(Bosco Chu)

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天水圍貨倉火光熊熊 消防員開喚喉灌救



天水圍貨倉起火，消防員出動兩條喉及兩隊煙帽隊救火。（消防處圖片）

濃煙席捲半空 數公里外清晰可見



天水圍廈村路近木人巷士多一個物流中心發生火警，濃煙席捲半空。（讀者提供圖片）

天水圍廈村路近木人巷士多一個物流中心發生火警，濃煙席捲半空。（讀者提供圖片）

廈村路的物流公司發生火警，濃煙席捲上半空，遠遠也可看見。（facebook「天水圍街坊鄰里」圖片）

廈村路的物流公司發生火警，濃煙席捲上半空。（facebook「天水圍街坊鄰里」圖片）