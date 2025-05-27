天水圍三級火｜仍未救熄　2人送院包括消防員　倉庫職員二級燒傷

天水圍廈村路近木人巷士多一個物流公司的貨倉，今午（27日）發生三級大火，火場面積約200米乘200米，火場溫度近550度，消防員動用6條喉及6隊煙帽隊救火。火警中，兩人送院，包括一名消防員吸入濃煙不適，約140人疏散。消防處提醒市民如受到隨風飄散的煙霧和異味影響，請關閉門窗及保持鎮定。



警方及消防處於晚上7時半召開記者會交代火警詳情。消防表示，接報後約5分鐘到場，火場面積200米乘200米，涉5個貨倉，內有儲存電器、衣物及雜物，部分貨倉已倒塌。經風險評估後，需鋪設輸水喉逾300米，故下午將火升為三級，以調派額外資源。火警中，50人自行疏散，救出5狗，全部無受傷，已交予狗主。救護表示，一名倉庫職員背、頸二級燒傷，另一名消防員吸入濃煙，均清醒送院。



消防處表示，一直有監測濃煙濃度及毒性，暫未有發現有毒的情況，仍在進行滅火行動，調查會在稍後進行。由於部分倉庫已倒塌，消防員入內有困難，故一直用動態風險評估模式評估危險，並派出滅火機械人滅火。警方接報到場處理及進行交通管制，截至現時，廈村路介乎廈村迴旋處及田廈路一帶，雙線雙程封路，呼籲市民留意交通情況、遵從現場警員指示。



天水圍廈村路一個物流中心貨倉發生火警，大量濃煙席捲半空，一人燒傷送院。（翁鈺輝攝）

現場所見，物流中心的單層倉庫起火，全層幾乎陷入火海，滾滾濃煙冒出，消防員開喉射水灌救，同時亦有私家車即時駛走。火警中，一名53歲姓黃男子背部燒傷，清醒被送到屯門醫院治理；另一名消防員吸入濃煙不適，被送往天水圍醫院救治。

網上圖片可見一個物流中心倉庫冒出火焰，濃煙滾滾。(Bosco Chu)

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天水圍貨倉火光熊熊 消防員開喚喉灌救



天水圍貨倉起火，消防員出動兩條喉及兩隊煙帽隊救火。（消防處圖片）

濃煙席捲半空 數公里外清晰可見



天水圍廈村路近木人巷士多一個物流中心發生火警，濃煙席捲半空。（讀者提供圖片）

天水圍廈村路近木人巷士多一個物流中心發生火警，濃煙席捲半空。（讀者提供圖片）

廈村路的物流公司發生火警，濃煙席捲上半空，遠遠也可看見。（facebook「天水圍街坊鄰里」圖片）

廈村路的物流公司發生火警，濃煙席捲上半空。（facebook「天水圍街坊鄰里」圖片）