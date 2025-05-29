太子致命車禍｜男警執勤期間撞倒越南籍男子　警方籲市民提供資料

【5月29日下午4時更新】經初步調查，該名男警務人員涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕。他已獲准保釋候查，須於八月下旬向警方報到。



旺角太子凌晨時分發生致命車禍，60歲越南籍男子過路時被一輛七人車撞倒，捲入車底，送院後不治。警方指，今日（29日）凌晨3時16分，隸屬旺角警區的46歲警員執勤期間，駕駛七人車沿彌敦道往油麻地方向行駛，駛近彌敦道及太子道西交界時遇車禍。案件仍在調查中，暫時未有人被捕。



事主昏迷送院。（陳永武攝）

事發於今日（29日）凌晨3時16分，一名46歲男警務人員駕駛一輛私家車沿彌敦道往油麻地方向行駛，近彌敦道及太子道西交界時，據報撞倒一名正在過路的60歲外籍男子。

該名男子被困車底，其後獲救。他身體多處受傷，昏迷被送往廣華醫院治理，於凌晨4時34分被證實死亡。

警方回覆查詢指，涉事男警隸屬旺角警區，事發時正執行職務，並非休班。死者越南籍，持香港身份證。西九龍總區交通部特別調查隊正跟進調查案件，暫時未有人被捕。任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電36619062與調查人員聯絡。

交通警正在現場調查車禍起因。（陳永武攝）

現場所見，涉事私家車車頭凹陷，擋風玻璃碎裂，有頭髮黏附在擋風玻璃上；私家車車頭車牌幾近甩脫。現場3線行車，交通警封鎖其中2條線作進一步調查。

涉事車輛當時沿彌敦道快線行駛，一名男子突然從彌敦道近太子道西、在車頭方向由左至右走出馬路，該車疑收掣不及將他撞倒，由出事至停車位置大約20多米。男傷者被困車底，昏迷不醒。消防員接報到場救出傷者，由救護車送往廣華醫院，期間救護員為傷者進行心外壓及以復甦球供氣，惜傷者傷重不治。

私家車車頭車牌幾近甩脫。（陳永武攝）

擋風玻璃被撞至出現「蜘蛛網」，上面黏附著頭髮。(陳永武攝)

消防到場救人。