O記搗洗黑錢財仔及5毒窟賭場拘83人　檢逾$1700萬現金名錶毒品

有組織罪案及三合會調查科人員於過去4月14日至5月28日，展開代號「剿除」（CUTWEED）的反罪惡及反三合會行動，突擊全港多個地點，搗破一間涉嫌協助犯罪團伙清洗黑錢的財務公司、3個懷疑毒窟及2個懷疑非法賭場。



行動中，警方拘捕83人，檢獲價值1,761萬元的現金、手錶及毒品，並成功透過與銀行協作，凍結有關骨幹成員的資產約100萬元。



警方檢獲價值1,761萬元的現金、手錶及毒品。（警方提供）

行動中，人員共拘捕47名本地男子及36名本地女子，年齡介乎16至71歲，分別涉嫌「販運危險藥物」、「串謀販運危險藥物」、「經營毒窟」、「營辦賭場」、「協助營辦賭場」、「在賭場內賭博」、「處理已知道或相信為代表販毒得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）等。

人員同時檢獲約1,180萬元現金、8隻共值約356萬元的手錶、一批賭具。人員亦檢獲重約4.4公斤不同種類的毒品及懷疑吸食毒品工具。毒品總市值約225萬元。人員亦透過與銀行協作成功凍結有關骨幹成員的資產約100萬元。

人員亦檢獲重約4.4公斤不同種類的毒品及懷疑吸食毒品工具。（警方提供）

警方表示，今次行動不但成功打擊該黑社會團伙的收入來源，更切斷其資金鏈並起獲犯罪得益，展示出警方對打擊黑社會的決心。警方重申，打擊三合會活動及其收入來源是警務處處長首要行動項目之一，警方會繼續加強情報搜集以及適時作出重點執法行動。