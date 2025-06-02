蒙古扒手黨來港「搵食」　數秒內挨近擋視線開袋偷財物　警拘5人

警方搗破一個涉嫌從海外來港的扒竊集團，拘捕5名蒙古籍旅客。警方指，該集團專門針對人流密集區域的長者及鬆懈市民，以熟練手法扒竊財物。他們分工明細，負責「睇水」、「掩護」、「落手」，在短短數秒間，便神不知鬼不覺地打開目標人士的袋，偷走裡面的財物，手法純熟。警方調查發現扒手黨涉及兩案，但相信仍有其他受害人未有報案，呼籲市民提供資料。



葵青警區重案組第二隊案件主管陳青交代案情。(王譯揚攝)

葵青警區重案組第二隊案件主管陳青今日指，今年5月31日，一名72歲男子在青衣城二期商場乘搭扶手電梯期間，其背囊被暗中打開，損失了銀包、現金、身份證、回鄉證及銀行卡等物品。

警方經翻查閉路電視，鎖定兩名涉案男子，並發現他們聯同另外2男1女，組成一個有組織的扒竊小組，分別負責「睇水」、「掩護」、「落手」。有成員負責暗中觀察目標人物及周圍環境，留意保安人員動向；另一成員會貼近事主身邊，利用身體或隨身物品（如頸巾、報紙、袋）遮擋事主及途人視線，製造視覺盲點；其餘人趁掩護成功之際，迅速打開事主背囊或手袋，偷走財物。

調查顯示，5名疑犯案發前租住青衣區一間酒店的兩個房間，相信用作匿藏及行動集合點。(王譯揚攝)

調查顯示，5名疑犯案發前租住青衣區一間酒店的兩個房間，相信用作匿藏及行動集合點。案發當晚，青衣特遣隊及葵青警區重案組人員迅速部署，在涉事酒店範圍內成功拘捕所有目標人物。行動中，警方檢獲疑犯犯案時穿着的衣物、手機、八達通卡等證物。

警方在其中一名被捕人斜孭袋內，發現一個名牌銀包及信用卡。經調查證實，該銀包屬於另一名30歲男事主，其財物早於兩星期前在屯門新墟街市內被扒竊。警方翻查紀錄更發現，其中一名被捕男子數月前亦在尖沙咀一帶涉及同類型扒竊案，犯案手法如出一轍，顯示其並非首次在港犯案。

案件共涉及7項罪行，包括「盜竊」、「串謀盜竊」及「違反逗留條件」。5名被捕人均為非華裔訪客，年齡介乎29至42歲，朋友關係。其中一人逾期居留2個月。警方相信此集團除了上述已知案件外，可能還涉及其他未被發現的扒竊案。部分受害人可能因財物損失價值不高，或事後未有即時察覺而未有報案。

警方呼籲，如果任何市民曾在今年內遇到類似的扒竊手法，可與葵青警區重案組第二隊聯絡，電話號碼為 3661 2940。

警方同時提醒市民，在公眾地方應時刻保持警覺。銀包及貴重物品應貼身保管，最好放置在衣袋或褲袋，避免將其置於背囊或手袋等容易從後或側邊被接觸的位置。如發現身邊有可疑人物徘徊或任何可疑舉動，請立即通知在場保安人員或直接報警求助。警方將繼續積極打擊此類有組織的扒竊集團，全力保障市民的財產安全。