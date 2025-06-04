社署炭疽驚魂｜疑申綜援失敗訛稱文件有炭疽　40歲男涉刑恐被捕

社會福利署旺角社會保障辦事處今日（4日）下午發生刑事恐嚇案，有人疑與職員發生口角後，放下一疊A4紙張，並聲稱內有炭疽粉未，辦事處內職員連忙報警及疏散。警方到場後並未發現粉末，經調查後鎖定疑犯身份，其後於傍晚約6時，在旺角花園街以涉嫌「刑事恐嚇」，拘捕該名40歲姓馮男子。馮男正被扣查，案件交由旺角警區刑事調查隊第六隊跟進。



據了解，馮男今日到上址申辦綜援。其後有職員通知他申請失敗，馮男情緒激動，將其申請文件扔在櫃檯上，並聲稱內有炭疽，之後離去。職員見狀通報主管，主管報警。



警員到場調查。（梁偉權攝）

社會福利署回覆《香港01》查詢表示，今日下午約12時40分，一名男子到社會福利署旺角社會保障辦事處提交文件，聲稱文件內有炭疽病毒。辦事處職員隨即報警處理。受事件影響，旺角社會保障辦事處於今日下午曾暫停服務，相關服務於下午4時30分恢復正常

現場為旺角社會保障辦事處，一名男子放下一疊A4紙並聲稱內有炭疽粉未。（梁偉權攝）

事發今日（4日）下午1時18分，旺角社會保障辦事處內有職員與一名申請人發生口角，其間有人放下一疊A4紙張，並聲稱內有炭疽粉未。職員見狀後大驚報警，辦事處職員亦連忙疏散。警員接報趕至，惟經初步調查後，未有發現炭疽粉未，將案件暫列作「刑事恐嚇」，交由旺角警區刑事調查隊第六隊跟進。

現場可見，旺角社會保障辦事處接見處封上黃色膠帶，相信為事發位置。辦事處門外則貼出中英文手寫告示，指辦事處「因緊急情況」暫時關閉。

警員戴上手套口罩入內調查。（梁偉權攝）

辦事處外貼上紙張稱有緊急情況要暫時關閉。（梁偉權攝）