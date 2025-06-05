嶺南大學學生會竊案｜警拘3男1女骨幹　涉挪用$130萬吃喝玩樂還錢

警方新界北總區重案組昨日（4日）拘捕3男1女大學學生會前屆或現屆幹事，涉嫌簽發4張支票、挪用約130萬元，存入本地一學生組織及幹事的私人戶口，據悉有人用作吃喝玩樂及還卡數，又用來償還私人貸款及開設投資戶口。消息稱，被捕4人均為嶺南大學學生會的骨幹成員，警方正考慮凍結現屆兩名幹事户口，追蹤失款去向。



警方今午（5日）亦進入嶺大宿舍範圍搜查，過程中主要檢獲涉案4張支票的支票簿。現場可見，探員帶走一名白衫男子及一袋證物。警方指高度關注案件，譴責中飽私囊行為；又指事件揭露大學學生會監管粗疏，需加強監管。



警方今午進入嶺大宿舍範圍搜查，過程中主要檢獲涉案4張支票的支票簿。現場可見，人員帶走一名白衫男子及一袋證物調查。（林振華攝）

今日傍晚6時，新界北總區重案組第一隊歐陽德總督察交代案情指，案件牽涉學生會幹事非法挪用學生會公款作私人用途。警方早前接報，指控屯門一間合法註冊的大學學生會財政帳目非常混亂，亦懷疑有學生會幹事非法挪用公款作私人用途。

警方新界北總區重案組接手調查，並針對學生會戶口展開財富調查，發現該學生會為一合法註冊社團，其戶口發行支票須由兩位前幹事聯署，方可兌現及生效。

經調查後，警方發現2024年4月至2025年5月期間，兩位幹事共簽發4張總值130萬元的支票，其中40萬存入本地一學生組織；另外3張共值90萬元支票，則存入兩位分別21及22歲現任幹事的私人戶口。

警方隨後追蹤該兩位現任學生會幹事的私人戶口資金流向，發現部分學生會資金被用於私人用途，包括還卡數，飲食、娛樂、買機票，亦用來償還私人貸款及存入以個人名義開設的投資户口。

新界北總區重案組第一隊歐陽德總督察交代案情。（羅日昇攝）

新界北總區刑事部人員昨日在大嶼北、深水埗及屯門區展開行動，共拘捕3男1女（21至24歲），他們報稱為學生、店務員、文員。人員亦搜查4人住所，檢獲手提電話，電腦、銀行文件、支票簿、銀行卡及信用卡等證物。

今日下午，人員搜查嶺大宿舍，過程中主要檢獲涉案4張支票的支票簿；而4名被捕人士遭通宵扣查。警方表示，涉案學生會成員，其中兩人為前屆幹事、另外兩人則為現屆幹事，現正考慮凍結兩名現任幹事戶口，以追蹤失款去向。

警方新界北總區重案組昨日（4日）拘捕3男1女嶺南大學學生會前屆或現屆幹事，涉嫌簽發4張支票、挪用約130萬元。（林振華攝）

歐陽德續稱，對學生會幹事涉嫌串謀挪用學生會公款作私人用途的案件高度關注，已展開全面調查，並會諮詢律政司意見，公平處理；又指學生會資金主要來自學生繳交的會費，扣除必要行政開支後，理應用於學生福利。然而，該4名被拘捕人士，作為曾經或聲稱為現任學生會幹事，理應秉持高度誠信，為學生服務，卻罔顧誠信，利用職權中飽私囊。此行為不僅違法，更辜負廣大學生對其信任。無論從法律層面還是道德層面，此行為均不可接受，警方對此予以強烈譴責。

警方重申，此類案件反映大學學生會在財政管理方面存在疏忽，導致監守自盜情況發生。相關機構應加強監管，避免類似情況再次發生。根據香港法例第210章第10條，盜竊罪屬極為嚴重罪行，一經定罪，最高可判處10年監禁。